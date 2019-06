Le vicende della telenovela spagnola Una Vita, tra intrighi, emozioni e nuove tragedie, continuano ad appassionare i telespettatori. I protagonisti delle puntate che il pubblico iberico avrà modo di vedere questa settimana sono Liberto Seler, Genoveva, e Alfredo. Mentre tutti i cittadini avranno dei problemi economici a causa del fallimento della banca americana, il marito di Rosina Rubio si metterà nei guai. La moglie del Bryce e il nipote di Susana nel capitolo numero 1.036 verranno sorpresi da Casilda proprio quando saranno sul punto di avere l’ennesimo rapporto intimo.

Dopo aver passato la notte con la sua amante, il Seler apprenderà che il suo matrimonio è finito. Oltre ad essere respinto dalla madre di Leonor, che non avrà nessuna intenzione di stare con un lui, Liberto verrà accusato di violenza dal marito di Genoveva.

Casilda scopre che il Seler e Genoveva sono amanti

La vita degli abitanti di Acacias 38, negli episodi trasmessi sull’emittente La 1 TVE da lunedì 17 a venerdì 21 giugno 2019, sarà ancora complicata sempre a causa dei coniugi Bryce.

Nel frattempo il padre di Antonito e la sua promessa sposa Carmen dichiareranno nuovamente il loro amore durante la festa per annunciare il loro matrimonio. Quest’ultima ringrazierà Ramon per averla resa la persona più felice del mondo. Il giorno seguente il Palacios confiderà la sua preoccupazione a Felipe per la situazione della banca americana rivelando che i vicini finiranno con il restare senza soldi. Dopo alcune ore l’Alvarez Hermoso giungerà nel quartiere iberico con cattive notizie visto che dirà a Ramon che non hanno nessuna prova per dimostrare che Alfredo è colpevole.

Dopo aver invitato Liberto nel suo appartamento Genoveva tornerà a sedurlo per portare al termine il suo piano di vendetta. Quest’ultimo si lascerà andare alla passione con la moglie del Bryce. Casilda, dopo aver sorpreso il Seler intento a fare l’amore con Genoveva, avviserà subito Rosina.

Liberto arrestato per adulterio, Rosina non perdona il marito

Devastata per il tradimento subito, la Rubio ordinerà al marito di andarsene via non appena rientrerà a casa.

Successivamente Rafael farà sapere a Cinta che guadagneranno tanti soldi se accetterà di andare in tournée in Spagna con lui. Il banchiere Alfredo andrà su tutte le furie quando sua moglie gli dirà che la Escolano ha interrotto un momento bollente tra lei e il Seler. Cinta deciderà di lasciare Acacias 38 con il chitarrista Rafael per poter aiutare finanziariamente la sua famiglia. Intanto Susana farà da mediatrice tra i coniugi Seler dicendo al nipote di avere ancora la possibilità di tornare con la moglie.

Casilda, Susana e Marcelina uniranno le loro forze per salvare il matrimonio di Rosina e Liberto. Nel frattempo quest’ultimo, dopo essere stato minacciato da Alfredo, verrà arrestato con l’accusa di aver abusato di Genoveva. Per fortuna il Seler il giorno dopo tornerà in libertà con l’aiuto di sua zia. Nonostante ciò, Rosina sarà determinata a porre fine alla sua unione coniugale. “Ti ho amato con tutta l'anima, ma non posso perdonare un tale tradimento " - le parole che la madre di Leonor rivolgerà al marito al momento di chiudere la relazione.