Ramon Palacios sarà al centro delle nuove puntate spagnole di Una vita, trasmesse a giugno sul canale spagnolo La 1. Il padre di Antonito, infatti, sarà protagonista di un drammatico incidente stradale durante il viaggio di ritorno ad Acacias 38. Una cattiva notizia per il nobile che arriva dopo la ritrovata felicità accanto a Carmen.

Una Vita: Ramon ha un incidente stradale

Le anticipazioni di Una Vita, relative alle puntate spagnole in onda a giugno in Spagna, svelano che Ramon avrà un gravissimo incidente stradale.

Carmen si preoccuperà subito della mancanza di notizie dell'uomo tanto da iniziare a fare delle indagini personali. L'ex domestica, infatti, temerà che il Palacios possa essere morto in quanto irreperibile da diversi giorni.

Tutto avrà inizio quando il padre di Antonito deciderà di abbandonare Acacias 38 per trovare informazioni sulla banca americana scelta da tutti i vicini, tra cui suo figlio, per investire del denaro. Peccato che i fondi di investimento si riveleranno una truffa da parte di Genoveva e suo marito Alfredo.

Proprio durante il viaggio di ritorno Ramon sarà sbalzato dall'auto sul selciato rimanendo privo di conoscenza e con diverse ferite lacero-contuse al volto. Le condizioni dell'uomo appariranno abbastanza preoccupanti e lo costringeranno a ricorrere alle cure dei sanitari mentre Carmen comincerà a pensare al peggio.

Il Palacios torna a casa dopo 10 anni di carcere

Le trame spagnole delle puntate di Una Vita svelano che Ramon subirà un tragico incidente dopo aver tentato di ritrovare la serenità.

Infatti era tornato ad Acacias 38 dopo aver trascorso 10 anni in carcere con l'accusa di aver spinto dalla finestra Celia, rea di aver tentato di sequestrare sua figlia Milagros. Successivamente il nobile dirà la verità all'Alvarez Hermoso che all'inizio non crederà alla versione dei fatti. Come saprete la donna era precipitata per disgrazia dal balcone dopo aver provato ad uccidere Ramon con un pugnale e scappare quindi con la bambina di Trini, diventata ormai la sua ossessione.

Carmen trova il padre di Antonito in ospedale

Poco dopo il Palacios ritroverà l'amore con Carmen. Il vedovo della Crespo si avvicinerà pian piano alla domestica che riuscirà a fargli credere nuovamente nell'amore. Inoltre il padre di Antonito dimostrerà di voler fare le cose sul serio tanto da ufficializzare il loro fidanzamento davanti a tutti gli abitanti del vecchio quartiere. Possiamo anticipare che Carmen troverà il promesso sposo in un letto d'ospedale dove le sue condizioni si riveleranno meno serie del previsto tanto che entrambi torneranno a casa per la contentezza di Lolita e suo marito.