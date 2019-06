Gli inganni di Ursula saranno al centro delle prossime puntate di Una vita, trasmesse nelle prossime settimane su Canale 5. La Dicenta, infatti, vivrà dei brutti momenti con il vicinato quando sarà accusata da Leonor di aver tramato alle loro spalle approfittando di una finta santona.

Una Vita: il piano diabolico di Ursula

Le anticipazioni di Una Vita relative alle puntate in onda a breve sui teleschermi italiani, svelano che Ursula tramerà ancora una volta alle spalle di sua figlia Blanca (Elena Gonzalez).

Infatti, approfitterà dell'arrivo di Cristina, una donna che sosterrà di aver visto la Madonna, per dividere sua figlia da Diego dopo averla plagiata. Inoltre, la Dicenta utilizzerà la Novoa per carpire ogni segreto degli abitanti del vecchio quartiere. A tal proposito, pretenderà che la santona incontri alcuni residenti di Acacias 38 per mettere alla luce alcuni loro scheletri nell'armadio.

Cristina scopre i segreti dei vicini di Acacias 38

Nel dettaglio, la darklady scoprirà che Simon è il frutto di una violenza subita da Donna Susana mentre Rosina (Sandra Marchena) andrà in crisi dopo che la Novoa le aveva fatto credere che si fosse consolata troppo in fretta con Liberto (Jorge Pobes).

Una Vita, trame: Ursula rinnegata dai vicini dopo essere stata smascherata da Leonor

Allo stesso tempo, Celia accuserà dei sensi di colpa per aver annullato le sue nozze con Felipe (Marc Parejo) per via dei suoi continui tradimenti. Inoltre, la moglie dell'avvocato rivelerà di aver ucciso il politico Jesus Guerra, occultandone poi il corpo per difendere il consorte. L'unica a scampare al sottile gioco di Cristina sarà Trini, in quanto trasferitasi momentaneamente in Francia per fare una visita a Maria Luisa e Victor. Ma la religiosa comincerà a pentirsi del suo sporco gioco, organizzato con Ursula (Montserrat Alcoverro), tanto da bloccare le confessioni da parte del colonnello Arturo Valverde, disperato alla notizia di dover diventare cieco.

Leonor smaschera la Dicenta

Stando alle trame di Una Vita si evince che Leonor non si farà sottomettere da Cristina in quanto sicura che abbia fatto il lavaggio del cervello a Blanca su ordine di Ursula. La Hidalgo, infatti, rimprovererà la Novoa che poco prima di abbandonare Acacias 38 registrerà un messaggio vocale rivolto a tutti gli abitanti dove esprimerà il suo segnale di pentimento. La vedova di Pablo, a questo punto, manderà in onda le parole della presunta santona durante una festa a La Deliciosa.

Qui la madre di Blanca farà una pessima figura quando la devota confesserà di aver agito per conto della Dicenta e di aver ricattato Celia, la sarta e Rosina per raccontarle i loro intimi segreti. Tutti i presenti stenteranno a credere alla versione della darklady, tanto che il suo onore sarà per sempre compromesso. Come evolverà la storia? Non ci resta che attendere i nuovi sviluppi.