È un messaggio lungo e molto dettagliato quello che ha inviato Alessio Campoli ad una fanpage di Instagram nelle scorse ore: il ragazzo, dopo aver letto le tante segnalazioni che sono arrivate su una sua eventuale conoscenza pregressa con Angela Nasti, ha deciso di replicare per difendere la loro sincerità. L'ex corteggiatore di Uomini e donne ha parlato nei particolari di tutti gli indizi che avevano portato tanti a pensare ad un accordo segreto tra lui e la tronista, smontandoli punto per punto.

Alessio difende la sincerità del suo amore

È da qualche giorno che in rete sta circolando la notizia secondo la quale Angela Nasti e Alessio Campoli si conoscevano da tempo: da quando la ragazza ha fatto la sua scelta a Uomini e Donne, infatti, in molti hanno tirato fuori degli indizi che dimostrerebbero i contatti avuti in passato tra i due giovani.

Dopo la smentita che ha fatto la redattrice Raffaella Mennoia a questa notizia, sono arrivate le parole di uno dei diretti interessati a fare chiarezza su una vicenda che stava diventando forse più grande di quello che è: il romano, infatti, ha scritto un lungo messaggio in direct ad una fanpage che da giorni sta raccontando gli sviluppi di questo "giallo".

Uomini e Donne, Alessio nega la conoscenza pregressa con Angela Nasti: 'Storia pura'.

L'ex corteggiatore ha spiegato che il tatuaggio che ha "in comune" con la napoletana (ne hanno uno identico nello stesso punto del braccio), l'ha fatto quando si è trasferito in Spagna con la sua famiglia nel 2017 e che la foto nella quale mette in mostra questo disegno gli è stata scattata dalla sua ex fidanzata.

Per quanto riguarda l'amico che ha esultato per la scelta della Nasti su Instagram, Alessio ha detto: "È un PR noto a Roma e in tutta Italia.

L'ho conosciuto 4 anni fa tramite il mio migliore amico e conosce la sorella di Angela e il ragazzo". "Io capisco che l'invidia fa parlare anche i sassi, ma per qualche volta che avete una storia pura tenetevela stretta. Perché dovete andare a trovare il marcio ovunque", ha aggiunto Campoli nello sfogo che tutti i siti di gossip stanno riportando.

Prima dedica ad Angela dopo la scelta

Rivolgendosi alla fanpage di coppia, Alessio ha aggiunto: "Pubblica questa conversazione così le persone che provano a mettere in dubbio l'interesse reciproco che c'è tra me e lei, sanno che devono sciacquarsi bene la bocca e poi forse parlare".

Per quanto riguarda i "mi piace" che ha messo alla Nasti in passato, il romano ha detto che l'ha sempre considerata una bellissima ragazza, perciò l'ha apprezzata finché non è iniziato il suo percorso a Uomini e Donne: dopodiché le ha tolto il "segui" su Instagram per rispetto delle regole della trasmissione.

La storia d'amore tra Alessio e Angela, dunque, è nata davanti alle telecamere circa tre mesi fa e sta continuando a gonfie vele anche ora che i riflettori si sono spenti.

Ieri sera, infatti, l'ex corteggiatore ha pubblicato la prima foto con la fidanzata sui social network e ha confermato che le direbbe di sì "altre mille volte".