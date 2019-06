Lo sfogo che ha avuto Clarissa Marchese ieri sera sui social network sta facendo molto discutere: la bella siciliana, infatti, ha usato parole forti e a tratti offensive per rispondere a chi ha criticato il suo matrimonio con Federico Gregucci. Nonostante l'ex tronista di Uomini e donne si sia scusata successivamente per aver definito tristi ed infelici le "ragazzine" che non hanno apprezzato le sue nozze, sono migliaia i followers che la stessa sta perdendo su Instagram in queste ore.

Caduta di stile per Clarissa di U&D sui social

Nelle ultime ore si sta facendo un gran parlare delle cose poco carine che Clarissa Marchese ha scritto su Instagram per rispondere a chi ha criticato le sue nozze con Federico Gregucci. Il post che la siciliana ha pubblicato sul suo account ieri sera ha fatto infuriare moltissimi internauti, perché la ragazza sembra abbia voluto fare una netta distinzione tra lei e chi non può permettersi un matrimonio da favola.

Uomini e Donne, Clarissa agli haters: 'Infelici con maglie da 1,50 euro', poi si pente

"Allora ragazzine, voglio dedicare un secondo a chi si permette di dire cattiverie su una cosa così bella", ha esordito la giovane nello sfogo che tutti i siti di Gossip stanno riportando. "Io non vi do importanza perché vi immagino sedute sul divano, nella vostra casa triste, afflitte da una vita infelice e con la vostra magliettina dei cinesi da 1,50 euro che vi sentite Anna Wintour criticando il mio abito".

È soprattutto questo passaggio del messaggio che ha pubblicato l'ex Miss Italia ad aver fatto storcere il naso alla maggior parte degli utenti del web: in tanti, infatti, hanno trovato di cattivo gusto che la tronista di Uomini e Donne abbia fatto un paragone tra il suo vestito da sposa firmato e la merce economica che molti comprano dai cinesi perché non hanno le sue stesse possibilità.

Lo sfogo di Clarissa si è concluso con la riflessione che anche a lei non piacciono spesso i look di alcune spose che vede, ma non le è mai passato per la mente di criticarle pubblicamente rischiando di rovinare il loro giorno più bello. "L'essere gentili ripaga sempre. Ve lo dice una che, comportandosi bene, dalla vita ha avuto tanto. Provateci anche voi, magari vi succede lo stesso".

La Marchese si scusa, ma il suo profilo perde followers

A qualche ora dalla pubblicazione del messaggio nel quale ha tirato in ballo le maglie dei cinesi da 1,50 euro, Clarissa sembra essersi resa conto dello 'scivolone' che ha fatto e l'ha rimosso dal suo profilo.

Questo gesto riparatore, però, non ha impedito a molti suoi followers di risponderle per le rime, rimproverandola per l'atteggiamento di superiorità che ha dimostrato di avere scrivendo quelle parole poco carine.

"Nella vita esistono gli sfoghi. Mi scuso se qualcuno si è sentito offeso, non era mia intenzione farlo"; ha esordito la Marchese nel post che è comparso sul suo account nelle scorse ore per rimediare al danno che aveva fatto. La siciliana ha spiegato che per mettere su il matrimonio che si è celebrato qualche giorno fa, ha dovuto affrontare e risolvere tanti problemi e, presa dallo stress del momento, ha detto quelle cose che non pensa.

"Spero capiate che è stato uno sfogo durato poco", ha concluso l'ex tronista di Uomini e Donne. Nonostante il dietrofront che ha fatto la giovane, però, il suo profilo Instagram continua a perdere followers, segno che in tanti non hanno accettato le sue scuse e non intendono passare sopra alla distinzione che ha fatto tra sé e chi non può permettersi un matrimonio da favola come il suo.