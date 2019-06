In queste ultime ore sul web sta circolando il video di uno sfogo molto duro da parte di un'ex corteggiatrice contro Uomini e donne. La persona in questione è Eleonora Rocchini. La ragazza partecipò circa tre anni fa al talk show e conobbe il tronista Oscar Branzani. I due si piacquero sin da subito e, infatti, decisero di lasciare insieme la trasmissione. Ebbene, a distanza di oltre tre anni, i due sono ancora felicemente fidanzati e più innamorati che mai.

Tuttavia, nonostante siano tra le coppie più durature del talk show di Maria De Filippi, la produzione del programma non ha mai voluto invitarli in trasmissione. Proprio per questo motivo, la ragazza ha deciso di dare luogo ad uno sfogo molto forte attraverso una Instagram Stories contro la produzione di Uomini e Donne e, in particolar modo, contro la caporedattrice Raffaella Mennoia.

Lo sfogo di Eleonora Rocchini contro la caporedattrice Raffaella Mennoia

Eleonora Rocchini ha preso spunto da tutto quello che è accaduto dopo la fine del trono di Angela Nasti.

Quest'ultima, infatti, ha deciso di lasciare Alessio dopo pochissimi giorni dalla scelta. Il suo atteggiamento, ovviamente, ha generato grosse polemiche. Molte persone hanno incominciato a credere che la ragazza possa aver preso in giro tutti. Ebbene, dopo tale evento, l'ex corteggiatrice Eleonora Rocchini ha deciso di sbottare contro la produzione di Uomini e Donne dicendo che fosse normale che li prendessero in giro. Se continuano ad invitare e a dare spazio a persone false, c'è da aspettarsi che possano accadere queste cose.

Inoltre, la ragazza si è molto innervosita con la caporedattrice Raffaella Mennoia. A suo avviso, infatti, quest'ultima non nutrirebbe molta simpatia per lei ed Oscar, dal momento che invita tutti in puntata tranne loro due.

Eleonora non ha nulla contro la De Filippi, ma solo contro la produzione del programma

Lo sfogo di Eleonora Rocchini contro la produzione di Uomini e Donne è stato davvero molto forte. La ragazza ci ha tenuto a puntualizzare di non avere affatto bisogno di essere ospitata in puntata; ad ogni modo sarebbe stato un gesto carino, dal momento che lei ed Oscar sono tra le pochissime coppie vere e sincere.

La Rocchini, inoltre, ha voluto anche ribadire che il suo messaggio non è affatto riferito alla conduttrice Maria De Filippi, dato che con lei non ha alcun problema, tuttavia, le sue parole sono dirette alla caporedattrice Raffaella Mennoia. Quest'ultima, inoltre, l'ha anche bloccata su Instagram, senza un apparente motivo. Per il momento la Mennoia non ha ancora commentato tali accuse. Non resta che attendere per scoprire se deciderà di farlo.