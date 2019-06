Cosa sta accadendo negli ultimi giorni tra Arianna Cirrincione e Andrea Cerioli? È questo l'interrogativo che rimbalza tra i fan di Uomini e donne, incuriositi dall'improvvisa assenza di foto e video che ritraggono insieme la coppia. Dopo la scelta, avvenuta in studio prima delle puntate serali di febbraio, l'ex tronista e la sua corteggiatrice erano apparsi inseparabili. Erano costanti le foto pubblicate su Instagram, nonché i commenti d'amore scritti nel profilo dell'uno o dell'altra.

Tutto sembrava procedere per il meglio, almeno fino a quando di punto in bianco le immagini di coppia sono sparite. Tale novità ha sorpreso i fan di Andrea e Arianna, ansiosi di scoprire se questa lontananza sia da attribuire ad una crisi del loro rapporto o a semplici impegni di lavoro. Ma, quanto meno fino ad oggi, la replica da parte dei due ex protagonisti del Trono Classico non è arrivata.

Gossip Uomini e donne: l'assenza dai social

La scelta di Andrea Cerioli è stata la più atipica della stagione 2018-19 di Uomini e donne.

Il tronista non ha voluto arrivare al serale, previsto fin dall'inizio del suo percorso, ma ha annunciato di avere le idee molto chiare a favore di Arianna Cirrincione. Dallo scorso febbraio fino a qualche giorno fa, tutto sembrava procedere per il meglio per i due fidanzati: tra viaggi insieme e progetti di convivenza, non avevano mai messo in discussione i buoni sentimenti, suggellati anche da dediche e foto presenti sui profili Instagram di entrambi.

Ora però, di punto in bianco, qualcosa è cambiato. Dopo la fuga romantica a Sirolo tra loro è calato il gelo e non si sono più visti insieme. Ad eccezione di qualche like, Andrea era da solo ad un evento a Milano Marittima e successivamente ha pubblicato alcuni video in compagnia della nipote. Arianna, invece, si è dedicata a filmati promozionali e all'uscita con un'amica.

Le voci di crisi preoccupano i fan

Tale prolungata assenza dai social, unita alla mancanza di commenti che fino a qualche settimana fa erano una costante per la coppia, sta comprensibilmente preoccupando i fan di Arianna Cirrincione e Andrea Cerioli.

Le voci di crisi rimbalzano con frequenza ma i diretti interessanti, quanto meno fino ad oggi, evitano di replicare o tranquillizzare i propri followers. Le domande dei followers nei profili di entrambi sono frequenti ma le risposte non arrivano, aumentando i sospetti che tra Arianna e Andrea la crisi sia in atto. E in attesa di scoprire come si evolverà questo Gossip estivo di Uomini e donne, anche la continua assenza di Luigi Mastroianni e Irene Capuano scatena curiosità e sospetti.

È vero che loro non hanno mai sbandierato il loro amore sui social, ma è altrettanto vero che la mancanza di informazioni su di loro sembra davvero preoccupante. Dopo Alessio Campoli e Angela Nasti, altre due coppie nate nella stagione 2018-19 potrebbero dunque essere arrivate al capolinea.