Dopo aver avuto la conferma da Mediaset che la quarta edizione Vip del Grande Fratello si farà (probabilmente a novembre), si rincorrono le voci su quelli che potrebbero essere i suoi nuovi protagonisti. Stando a quello che sostiene la rivista Oggi nel ultimo numero, uno dei personaggi famosi che tra qualche mese potrebbe varcare la soglia della porta rossa di Cinecittà, è Lorenzo Riccardi. Dopo Sara Affi Fella, dunque, un altro ex volto di Uomini e donne si sarebbe candidato al reality di Canale 5.

Lorenzo di U&D forse nel cast del GF Vip

Se Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi hanno detto "no" ad una loro eventuale partecipazione a Temptation Island Vip, si dice che potrebbe esserci un altro reality nel futuro di uno dei due. Stando all'indiscrezione che ha lanciato la rivista Oggi nel suo nuovo numero, il giovane di origini pugliesi sarebbe pronto a mettersi in gioco nella versione del GF dedicata ai personaggi famosi.

"A Cologno Monzese, si sussurra che tra chi aspira ad entrare nella Casa più spiata d'Italia ci sia Lorenzo, amatissimo ex tronista di Uomini e Donne.

Riuscirà a realizzare il suo sogno?", è questa la notizia che ha dato il giornalista Alberto Dandolo in anteprima.

Pare, dunque, che l'ambizione principale del "Cobra" sia quella di entrare a far parte del cast del format vinto da Walter Nudo pochi mesi fa.

Conoscendo la simpatia travolgente di Riccardi (la stessa che ha conquistato il pubblico di Canale 5 quando cercava l'amore in Tv), viene da ipotizzare che sarebbe un ottimo concorrente del Grande Fratello Vip, un po' come è stato in passato con Andrea Damante, Luca Onestini e Francesco Monte, anche loro lanciati dal programma di Maria De Filippi.

Qualora Lorenzo diventasse uno degli inquilini della Casa, cosa ne sarà della sua bella storia d'amore con Claudia? Chissà se i due riusciranno a consolidare il loro amore anche a distanza, cosa che non è riuscita ai "Damellis" un paio d'anni fa.

Grande Fratello Vip, potrebbe esserci anche Sara Affi Fella

Oltre a Lorenzo Riccardi, un'altra chiacchierata protagonista del recente passato di Uomini e Donne si è candidata alla prossima edizione del Grande Fratello Vip: stiamo parlando di Sara Affi Fella, la tronista che è stata sulla bocca di tutti per mesi dopo che sono venute a galla tutte le bugie che ha raccontato quando era in trasmissione.

La napoletana, in un'intervista che ha rilasciato a Nuovo Tv, ha fatto sapere che le piacerebbe mettersi alla prova in un reality e magari provare a farsi perdonare dal pubblico facendosi conoscere in tutte le sfaccettature del suo carattere nella Casa.

Un'altra interessante indiscrezione che è trapelata in questo periodo sul format che tornerà in onda nell'autunno inoltrato, riguarda colui/lei che lo presenterà: data per certa l'assenza di Ilary Blasi, si dice che il candidato principale alla conduzione del GF Vip 4 sia Alfonso Signorini.