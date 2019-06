Nelle ultime ore si sta facendo un gran parlare di due ex troniste di Uomini e donne e della loro vita sentimentale: a Nilufar Addati e Ludovica Valli, infatti, di recente sono stati attribuiti flirt con due single di Temptation Island. La napoletana ha usato Instagram per smentire la notizia che la voleva fidanzata con Pierpaolo Petrelli; l'influencer modenese, invece, ha stroncato sul nascere le voci secondo le quali starebbe frequentando Luca Daffrè.

Nilufar è ancora single: 'Non sto con nessuno, ve lo direi'

Questa mattina, la prima cosa che ha fatto Nilufar Addati, appena svegliata, è stata quella di usare Instagram per fare una smentita ufficiale ai Gossip che sono circolati nelle ultime ore sul suo conto. Dopo aver appreso dai social network della notizia secondo la quale sarebbe fidanzata con Pierpaolo Petrelli (ex velino di Striscia la Notizia), la ventenne ha voluto commentare il tutto sul suo profilo personale.

Uomini e Donne: Nilufar nega il flirt con il velino, Ludovica Valli e Luca Daffrè solo amici.

"Quattro o cinque psicolabili sono convinte che io stia con Pierpaolo, uno dei tentatori che stava con me nel villaggio quando ho fatto Temptation Island", ha esordito la ragazza con un tono piuttosto stizzito.

"Quando è finita l'esperienza del reality, non ci siamo più visti. Queste, però, sono convinte e hanno addirittura detto che ieri stavo ad un matrimonio con lui", ha aggiunto l'ex tronista di Uomini e Donne nello sfogo che stanno riportando tutti i siti di gossip.

La napoletana ha continuato a dire che questa news è del tutto infondata, che lei è single da diversi mesi (da quando è finita la bella storia d'amore con Giordano Mazzocchi) e che non ci sarebbe nulla di male se dovesse iniziare a frequentare qualcuno. "Non sono fidanzata con nessuno, ve lo direi", ha concluso Nilufar rivolgendosi direttamente alle sue fan più curiose.

La Valli e Luca Daffrè scatenano il gossip

Un'altra ex tronista di Uomini e Donne che in queste ore sta facendo parlare di sé, è Ludovica Valli: dopo aver annunciato su Instagram la fine della storia d'amore con il personal trainer Federico, la giovane si è mostrata spesso e volentieri accanto ad un ragazzo che nei mesi scorsi è stato corteggiatore su Canale 5.

Stiamo parlando di Luca Daffrè, l'ex spasimante di Angela Nasti che in questi giorni è comparso tante volte al fianco della bella influencer di Modena.

Dopo aver visto i due ragazzi insieme in macchina mentre andavano in palestra o a cena a Milano, in molti si sono domandati cosa ci fosse tra loro: a rispondere a questa curiosità, è stata la stessa Valli sui social network.

"Siamo solo amici, gli voglio molto bene", ha fatto sapere Ludovica tramite il suo account.

La vicinanza di Luca alla bella sorella di Beatrice, dunque, non ha nessuna implicazione sentimentale: i due sono legali da tanto affetto e si preparano a vivere l'estate appena iniziata da single.