In attesa della nascita del suo quarto figlio, Ursula Bennardo ha deciso di rispondere ad alcune domande che i fan le hanno fatto su Instagram: oltre a parlare delle rinunce che deve fare in gravidanza, l'ex protagonista di Uomini e Donne si è sbilanciata su un argomento un po' delicato. A chi le ha chiesto cosa pensasse degli omosessuali, la compagna di Sossio Aruta ha fatto sapere che è a favore di ogni genere d'amore, ma che non accetta chi sostiene di provare un sentimento sia per gli uomini che per le donne.

Ursula su IG: 'L'amore vero è sempre bello ma...'

Nelle ultime ore si sta facendo un gran parlare della dichiarazione che Ursula Bennardo ha fatto su un argomento piuttosto delicato: la sessualità. Nel rispondere al gioco "Fammi una domanda" di Instagram, l'ex dama del Trono Over si è imbattuta in una curiosità un po' particolare di una fan: "Cosa ne pensi dell'omosessualità? Io lo sono". "Che l'amore vero è sempre bello", ha esordito la fidanzata di Sossio Aruta nella sua replica.Dopo un'emoticon sorridente però, la pugliese ha scritto: "Non accetto i bisex, lì vedo solo perversione".

L'ex protagonista di U&D dunque ha un'opinione piuttosto negativa di chi si affianca sia a persone del sesso opposto, sia a quelle del suo stesso sesso: secondo lei infatti, tutti dovrebbero prendere una decisione e amare solo uomini o solo donne. Il parere che ha espresso Ursula sta facendo molto discutere: come sempre quasi si tocca un tema così delicato, è normale che ci siano molte persone che non la pensino come chi prende una posizione netta a riguardo, esattamente come ha fatto la Bennardo.

Sossio e Ursula genitori ad ottobre

Le altre domande alle quali ha risposto Ursula ieri su Instagram, riguardano quasi tutte la bambina che sta per mettere al mondo: tra pochi mesi infatti la Bennardo diventerà mamma per la quarta volta. Come ha raccontato più volte l'ex protagonista di Uomini e donne, dopo tre maschietti darà alla luce una femminuccia e la chiamerà Bianca: il lieto evento è previsto per ottobre ed entrambi i genitori non vedono l'ora che arrivi quel giorno.

Sossio Aruta infatti non fa che palesare la sua impazienza nel voler diventare padre per la terza volta, grazie alla donna che ha conosciuto poco più di un anno fa in uno studio televisivo. I due futuri genitori infatti si sono innamorati partecipando al Trono Over di Uomini e Donne. Soltanto a settembre scorso, la coppia partecipava a Temptation Island (nella prima versione Vip) e si diceva addio al falò di confronto finale. Dopo mesi di insistenza e corteggiamento da parte del pentito Sossio, Ursula ha deciso di dargli un'altra possibilità e oggi i due sono felicissimi e aspettano il loro primo figlio.