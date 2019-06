Un Posto al Sole sorprende sempre con i nuovi personaggi e le nuove storyline che appassionano gli affezionati alla soap partenopea. Ogni sera, dal lunedì al venerdì l'appuntamento è su rai 3 a partire dalle 20.45. Senza dubbio, il nuovo entrato più discusso di questi giorni è Leonardo. Il personaggio, interpretato da Erik Tonelli, ha iniziato far parte della vita della famiglia Ferri in seguito alla disgrazia capitata a Tommaso. Il giovane figlio di Ferri era stato rapito e ammazzato in Messico e Leonardo, pur di salvarsi la vita, si era spacciato per lui.

L'amico del defunto Tommaso, ora è tornato a Napoli per restituire la barca a Ferri e sta iniziando ad entrare nelle vite di Filippo e Serena. Tutti lo credono un bravo ragazzo, ma il personaggio nasconde molti segreti. È proprio per la sua ambiguità che l'interesse dei fan nei suoi confronti è salito.

Molti fan ipotizzano che lui sia l'assassino del fratello di Filippo e voglia puntare al patrimonio di famiglia, altri pensano che l'uomo, data l'estrema somiglianza, sia lo stesso Tommaso dopo un'operazione di chirurgia plastica e che sia tornato per riconquistare il cuore della Cirillo.

Gli sviluppi del personaggio di Leonardo

Per il momento Serena, durante una gita in barca, ha scoperto che Leonardo conserva delle sue foto e la cosa l'ha insospettita. Il ragazzo si è difeso dicendo che appartenevano al suo amico che gli aveva confidato anche la terribile violenza nei confronti della Cirillo.

Nei prossimi episodi, Serena scoprirà un altro particolare che le farà cambiare idea sul conto di Leonardo. Potrebbe trattarsi della droga che l'Arena nasconde in barca spacciandola o qualcosa di più grave.

Proprio mentre il ragazzo starà cercando di rimediare e di farsi perdonare, Filippo gli farà una proposta allettante che spiazzerà Serena.

I telespettatori sono molto incuriositi da Leonardo e da come potrebbe svilupparsi la sua storia. Nelle trame degli episodi dall'1 al 5 luglio, il nuovo amico si avvicinerà sempre di più a Serena e non è ancora chiaro quale sia l'obiettivo di Leonardo, se è solo interessato alla ragazza o se vuole fare del male ai nuovi amici.

In questa settimana un altro nuovo arrivo incuriosisce i fan: un uomo si aggira intorno alla casa di Marina. La donna, in un primo momento ne sarà molto spaventata, ma poi lo riconoscerà: probabilmente ha fatto parte della sua vita passata. Si tratta di Arturo Addenzio, un senzatetto che entrerà nella vita della Giordano. Il personaggio di Marina sta attraversando un periodo di fragilità dovuto sia alla sua situazione lavorativa che a quella sentimentale.