Continuano a sorprendere i milioni di telespettatori italiani le vicende dei protagonisti della longeva soap opera di Rai tre, 'Un posto al sole' che riesce ad attirare l'attenzione di un pubblico eterogeneo. Giovedì 6 giugno non è stata trasmessa sul piccolo schermo la puntata per via della partita di Nations League tra Olanda e Inghilterra. Gli spoiler dell'episodio numero 5270 di venerdì 7 giugno svelano che sarà al centro della trama il personaggio di Guido.

Pubblicità

Pubblicità

Il comandante rimarrà scosso di fronte alla reazione di Mariella che non accetta la proposta di matrimonio del compagno. Questa situazione farà cadere in preda allo sconforto il padre di Vittorio (Amato D'Auria) che si interrogherà sul motivo dello strano atteggiamento dell'Altieri. Mariella ha sempre desiderato di ricevere una proposta di questo tipo dal fidanzato. La bugia nascosta al compagno riguardo alla paternità di Lorenzo ha fatto cambiare i piani della donna.

Un posto al sole, trame fino all'1/03: Guido confessa il suo amore ... - blastingnews.com

Guido (Germano Bellavia) non sarà capace di comprendere i motivi per i quali Mariella non vuole sposarlo vivendo un periodo complesso. Lo stesso discorso vale per Mariella che si renderà conto di aver combinato un guaio e vorrebbe trovare il modo per rimediare a questo errore. L'amica di Salvatore finirà per essere travolta dai sensi di colpa e comprenderà di aver fatto del male al Del Bue.

L'Altieri alle prese con i sensi di colpa per ciò che è successo con il compagno

La vigilessa si sentirà dispiaciuta per aver rinunciato alla proposta dell'uomo amato e penserà di aver sbagliato a non raccontare la verità a Guido riguardo alla paternità di Lorenzo.

Pubblicità

Mariella (Antonella Prisco) non saprà in quale modo uscire da questa situazione in quanto non avrà intenzione di rinunciare all'amore del fidanzato. Un altro capitolo riguarda il personaggio di Alex che dovrà gestire il difficile rapporto con Mia. La compagna di Vittorio si troverà alle prese con il carattere insopportabile della sorella il cui atteggiamento non aiuterà Alessandra.

Arriva il giorno della partenza per il parco divertimenti

Vittorio si renderà conto dello stato d'animo della dipendente del bar Vulcano e mostrerà la propria vicinanza alla ragazza che sarà presa dai dubbi.

Alex penserà che il trasferimento alla terrazza sia una scelta sbagliata e non saprà in quale modo gestire la questione. Ci sarà un clima di felicità all'interno della famiglia Boschi in quanto arriverà il giorno per la partenza. Franco, Filippo e gli altri abitanti di palazzo Palladini accompagneranno i figli al parco divertimenti. L'atmosfera festosa prenderà una piega inaspettata dopo che insorgerà un problema riguardante il piccolo Jimmy.