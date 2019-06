Il mese di luglio è alle porte e la longeva soap opera di Raitre, Un posto al sole, si prepara a regalare nuovi colpi di scena ai telespettatori. Le anticipazioni degli episodi che andranno in onda da lunedì 1 a venerdì 5 luglio partono dai dubbi di Raffaele sull'identità della nuova fiamma di Beatrice. Il portiere proverà ad indagare personalmente dopo essersi reso conto che il figlio non è riuscito a dimenticare l'amore nutrito nei confronti dell'avvocatessa.

Un'altra vicenda riguarderà il personaggio di Mia, la cui presenza non farà altro che generare incomprensioni nel rapporto tra Vittorio e Alex. Queste tensioni saranno utili ad Anita (Ludovica Bizzaglia) la quale avrà un'opportunità in più per avvicinarsi al giovane Del Bue, facendo vacillare le certezze del figlio di Guido (Germano Bellavia).

Michele continuerà ad essere convinto che sia giusto dare un aiuto a Mimmo e cercherà di carpire informazioni sullo stato processuale del ragazzo.

Raffaele, intanto, si accorgerà che Diego ha una vera e propria ossessione nei confronti di Beatrice e si impegnerà per convincere il primogenito a dimenticare la storia con la Lucenti.

Serena si accorge di un lato inaspettato della personalità di Leonardo

Raffaele, dunque, cercherà di aiutare il figlio a dimenticare il passato. Anita approfitterà del rapporto tormentato tra Alex e Vittorio per fare una scottante rivelazione che potrebbe avere delle pesanti conseguenze.

Michele incontrerà i genitori di Mimmo e si renderà conto che è davvero importante poter dare un aiuto all'adolescente.

Serena trascorrerà del tempo in compagnia di Leonardo (Erik Tonelli) e avrà la possibilità di conoscere a fondo l'amico di Tommaso. Tuttavia la consorte di Filippo (Michelangelo Tommaso) dovrà fare i conti con una scoperta inaspettata. La madre di Irene, infatti, scoprirà dei segreti su Arena che potrebbero anche cambiare la considerazione che la donna nutre nei confronti del nuovo arrivato.

Beatrice stanca del rapporto con il nuovo partner

Diego (Francesco Vitiello) deciderà di seguire i consigli del padre e proverà a voltare pagina dopo essersi reso conto di aver commesso degli errori. Il Giordano junior, così, troverà il modo per dimenticare Beatrice impegnandosi sul lavoro. L'ex fidanzata di Diego, a sua volta, comincerà ad essere stanca della nuova relazione, poiché il suo uomo ha già una moglie, dunque non può dedicarle tutto il suo tempo.

Guido (Germano Bellavia) sarà felice di trascorrere le vacanze in compagnia di Mariella e del figlio. Infine Filippo (Michelangelo Tommaso) si deciderà a fare una proposta a Leonardo, ma Serena non sarà affatto convinta della decisione del marito.