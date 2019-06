Continuano le vicende dei protagonisti della celebre e amatissima soap partenopea "Un posto al sole”. Nel corso della settimana che andrà dal 24 al 28 giugno saranno molteplici i colpi di scena a cui i telespettatori assisteranno. Primo tra tutti la spiazzante scoperta di Serena sul conto di Leonardo. Poi ci sarà Marina che triste per la sua solitudine si accorgerà di essere stata vittima di un furto. Anche Vittorio tornerà centrale in quanto resterà ancora una volta vittima delle tentazioni di Anita tanto da arrivare a tradire Alex. Diego invece continuerà ad essere ossessionato dalla sua folle gelosia nei confronti della sua ex fidanzata.

Anita bacerà Vittorio dopo averlo messo in crisi

Nel corso del suo confronto con Anita, Vittorio finirà per far crollare tutte le sue certezze in merito alla sua nuova situazione. La situazione diventerà ancora più complicata quando la Falco a sorpresa lo bacerà. Leonardo si presenterà a sorpresa a Palazzo con il desiderio di voler trascorrere il pranzo con Filippo e Serena, e proprio in quel momento il giovane Sartori scoprirà di dover necessariamente partire per Londra per affari il giorno seguente con Roberto.

Anticipazioni dal 24 al 28 giugno un posto al sole

Leonardo allora approfitta del momento di assenza di Filippo per invitare Serena e sua figlia a fare un giro in barca con lui. Diego convinto che tra la sua ex e suo cognato ci sia del tenero, comincerà a seguire sia la donna che il suo misterioso amante.

Serena e Leonardo partiranno per un giro in barca nonostante l’assenza di Filippo

La Cirillo accetterà di uscire in barca con il fedele amico di Tommaso e sua figlia, proprio nel momento in cui Filippo sarà lontano per lavoro.

La giornata inizierà in maniera perfetta ma con l’andare del tempo si rivelerà un vero e proprio disastro. Il giovane Del Bue, dopo il bacio con Anita si mostrerà sempre più indeciso sulla sua posizione. Si mostrerà diviso tra Alex e le continue tentazioni della giovane Falco.

Marina attraverserà un momento piuttosto difficile

Per Marina Giordano arriverà un momento piuttosto difficile da superare. La donna infatti, delusa dall’andamento dei suoi affari a causa di Alberto e sola a causa della lontananza dei suoi figli e di sua nipote, finirà per avere un crollo emotivo.

Leonardo a sorpresa deciderà di confessare alla moglie di Filippo il suo lato segreto e ciò farà in modo di far crollare tutte le certezze che la donna aveva su di lui e comincerà a guardarlo sotto una luce diversa. I genitori di Nadia faranno il loro ingresso a Napoli.

Diego sarà ossessionato dalla gelosia e pronto a compiere gesti eclatanti per la sua ex

Il maggiore dei Giordano, geloso di Beatrice e deciso a vederci chiaro, si troverà costretto a dover decidere se compiere per lei una pazzia o rinunciare a lei definitivamente.

Cosa farà? Nella villa di Marina si introdurrà un uomo che le sottrarrà una cornice contenente una sua foto. Michele deciderà di accompagnare i genitori di Nadia in giro per Napoli, mentre Raffaele ed Otello cercheranno di aiutare Renato a farsi benvolere dai suoceri.

Eugenio sarà in pericolo

Nicotera rischierà di essere investito e dopo l’episodio, scosso da quanto accaduto comincerà a riflettere se comunicare o meno tutto alle forze dell’ordine.

Diego intanto troverà finalmente il coraggio di affrontare suo cognato in merito alla vicenda di Beatrice. Marina si accorgerà del furto e incolperà la sua domestica ignara del fatto che Arturo si aggira indisturbato nella sua villa. Renato per ottenere il rispetto dei suoceri organizzerà un pantomima in casa Palladini con la complicità di Raffaele e Renato.