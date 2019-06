Continuano gli episodi della soap opera di Rai 3, 'Un posto al sole' che ha cresciuto tante generazioni di italiani alle prese con i cambiamenti riguardanti i personaggi di palazzo Palladini. Le anticipazioni dell'appuntamento rivelano che Raffaele dimostrerà la preoccupazione legata al destino di Diego che non riesce a dimenticare i sentimenti nutriti nei confronti di Beatrice. Le parole di Diego contro Eugenio creeranno una certa confusione in Raffaele per il presunto amante della Lucenti ma si tratta di un equivoco con il magistrato Nicotera, estraneo a tutta questa vicenda.

Il portiere si renderà conto dello strano comportamento di Beatrice (Marina Crialesi) e vorrà trovare un modo per far dimenticare a Diego la ragazza con la quale ha avuto una relazione difficile. Un altro capitolo riguarda il personaggio di Mia (Ludovica Nasti) che si presenterà alla terrazza per dare vita a nuove tensioni. L'arrivo della bambina aumenterà le difficoltà nel rapporto tra Vittorio (Amato D'Auria) e Alex che non riusciranno a trovare una soluzione per risolvere i rispettivi dubbi.

Michele sicuro di fare la scelta giusta aiutando Mimmo

Il ritorno di Anita, con la quale si è scambiato un bacio, ha fatto crollare le certezze del giovane Del Bue che avrà intenzione di nascondere la realtà alla fidanzata. I contrasti tra Vittorio e Alessandra potrebbero favorire il ritorno dell'ex (Ludovica Bizzaglia) che riuscirà ad approfittare della questione. Il figlio di Guido (Gerrmano Bellavia) non saprà in che modo risolvere questo enigma trovandosi alle prese con due donne dal carattere differente.

Michele (Alberto Rossi), dal canto suo penserà di aver fatto la scelta giusta dopo aver aiutato Mimmo a costituirsi alla polizia e vorrà seguire lo stato del processo.

Anita complica la situazione dopo una rivelazione inaspettata

Il giornalista deciderà di non lasciare in solitudine il giovane uomo che ha fatto i conti con la morte dell'amico ed è rimasto scosso da questo evento. Gli spoiler dell'episodio numero 5287 in onda sul piccolo schermo martedì 2 luglio alle ore 20:45 sottolineano che Raffaele (Patrizio Rispo) sarà stanco di assistere alle sofferenze del primogenito dopo essersi reso conto dell'ossessione avuto da Diego (Francesco Vitiello) nei confronti di Beatrice.

Il marito di Ornella (Marina Giulia Cavalli) esorterà il figlio a voltare pagina nella speranza di riuscire a convincere il giovane uomo. Nel frattempo la presenza di Anita nel rapporto tra Alex e Vittorio continuerà a essere persistente al punto che farà una rivelazione inaspettata capace di mettere in crisi la storia. Infine Michele avrà un incontro con i genitori di Domenico e, dopo aver parlato con i familiari del ragazzo, crederà di aver fatto la scelta giusta.