La soap opera 'Un posto al sole' va in onda sul piccolo schermo da oltre vent'anni e continua ad appassionare il pubblico da casa. Le anticipazioni dell'episodio numero 5285 trasmesso venerdì 28 giugno alle ore 20:45 svelano che Eugenio sarà protagonista di un equivoco con Diego (Francesco Vitiello). Quest'ultimo si dirà sicuro che il marito di Viola (Ilenia Lazzarin) ha una relazione con Beatrice (Marina Crialesi) ma si tratterà di un errore legato al prestito dell'auto da parte del magistrato all'avvocato Leone.

Il magistrato Nicotera vuole scoprire la verità dopo quanto successo

Eugenio rischierà di rimanere investito sotto una macchina e dovrà fare delle riflessioni per capire chi possa aver agito in questo modo. Nicotera penserà che possa trattarsi di un avviso nei confronti di una persona che sta svolgendo delle indagini. Il magistrato deciderà di mettere la Prefettura al corrente della situazione e sarà intenzionato a scoprire la realtà dei fatti dopo aver fatto i conti con lo spavento. Questa vicenda costringerà Diego a fare un passo importante per sistemare la questione e deciderà di parlare con Eugenio.

Marina accusa del furto la sua domestica che è estranea alla vicenda

L'agente assicurativo vorrà spiegare come stanno i fatti e potrebbe trattarsi dell'occasione giusta per giungere a un chiarimento con il cognato. Il figlio di Raffaele (Patrizio Rispo) sarà vicino alla verità sul conto di Beatrice (Marina Crialesi) dopo aver sospettato di Eugenio (Paolo Romano). Il Giordano junior potrà conoscere il nome dell'amante dell'ex fidanzata. Un altro capitolo riguarda il personaggio di Marina (Nina Soldano) che sarà disperata dopo essersi accorta della mancanza della cornice all'interno della sua villa. L'imprenditrice avrà intenzione di far ricadere la colpa sulla domestica che non ha alcun tipo di coinvolgimento nella faccenda.

La presenza dei suoceri di Renato a palazzo Palladini che organizza una messinscena

La Giordano dimostrerà un momento di fragilità dopo lo stress lavorativo ai cantieri legato al rapporto difficile con gli operai che hanno fiducia esclusiva in Alberto (Maurizio Aiello). La madre di Elena sarà ignara del fatto che intorno all'abitazione si trova una persona macchiatasi del furto. Si tratta di Arturo che rimarrà nelle vicinanze della proprietà dell'ex moglie di Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli).

L'arrivo dei suoceri avrà delle ripercussioni sulla vita di Renato intenzionato a ottenere il rispetto dei familiari di Nadia. Il padre di Niko (Luca Turco) deciderà di organizzare una messinscena all'interno di casa Palladini servendosi dell'aiuto di due amici come Otello e Raffaele.