Continuano a tenere alta la concentrazione dei milioni di telespettatori italiani le vicende dei protagonisti della longeva soap opera di Rai tre, Un posto al sole, ambientata nello storico Palazzo Palladini. Le anticipazioni degli appuntamenti che vanno da lunedì 17 fino a venerdì 21 giugno sottolineano che sarà al centro dell'attenzione delle trame il personaggio di Serena. Michele vivrà attimi di tensione nel corso della rapina al bar Vulcano, ma si accorgerà che l'aggressore è Mimmo.

Pubblicità

Pubblicità

Il giornalista si renderà conto del fatto che Domenico è un ragazzo fragile e vorrà aiutarlo a parlare con la polizia per raccontare gli errori commessi. Questa situazione finirà per creare ulteriori tensioni nell'animo della famiglia Saviani, in quanto la decisione di Michele provocherà una divisione di vedute. Guido (Germano Bellavia), dopo un periodo di riflessione, dimostrerà di essere pronto per prendersi le responsabilità di genitore e ha messo Vittorio al corrente della verità. Il comandante sarà deciso a costruire una famiglia con Mariella (Antonella Prisco) dopo aver messo da parte le incomprensioni.

Una protagonista della soap opera Un posto al sole

Si avvicina il giorno dei funerali di Tommaso

Michele (Alberto Rossi) riuscirà a far togliere a Domenico la corazza di duro e si prodigherà per dare un valido aiuto al ragazzo. Diego non avrà intenzione di rinunciare all'amore nei confronti di Beatrice e continuerà a tenere d'occhio la donna per capire chi possa essere il presunto amante. Si arriverà a un equivoco che porterà il figlio di Raffaele (Patrizio Rispo) ad avere dei sospetti nei confronti di Eugenio (Paolo Romano).

Pubblicità

Silvia (Luisa Amatucci) e Otello non saranno disposti a dare ascolto alle parole di Michele che troverà degli ostacoli da parte della famiglia riguardo alla scelta di aiutare Mimmo. Un'altra storyline riguarda la famiglia Sartori che si preparerà a vivere un momento complesso per via dell'avvicinarsi delle esequie di Tommaso.

Vittorio alle prese con il ritorno di Anita e le incomprensioni con Alex

Serena (Miriam Candurro) penserà al giovane Sartori morto in circostanze misteriose e rimarrà sorpresa dopo aver ricevuto una visita inaspettata delle colleghe cinesi.

La Cirillo finirà per ricredersi nei confronti delle colleghe con le quali instaura un rapporto di stima reciproco. Giungerà il momento dei saluti per Tommaso. Filippo (Michelangelo Tommaso) in compagnia del padre e della consorte avrà un momento di commozione ma la situazione si infittirà per via dell'arrivo di Leonardo. Infine Vittorio (Amato D'Auria) dovrà fare i conti con le prime incomprensioni con Alex che potrebbero portarlo a commettere un errore.