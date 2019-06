Arriva sulla Rai la tanto attesa serie televisiva ispirata al romanzo di Daniel Speck, "Volevamo andare lontano - Bella Germania". Lunedì 3 giugno, infatti, verrà trasmessa in primetime su Rai 1 la prima puntata della miniserie che sarà formata da due puntate in tutto, rispettivamente intitolate "Amore" ed "Il segreto". Il tema principale della miniserie sarà una romantica storia d'amore raccontata tra passato e presente da una giovane stilista tedesca e da suo nonno che andrà a cercarla e la spingerà a scoprire cosa si nasconde nel passato della loro famiglia.

L'incontro fra Julia e suo nonno

"Volevamo andare lontano - Bella Germania" racconta le vicende legate a tre generazioni di una famiglia italiana di emigrati in Germania fra il 1954 e il 2019. La storia ha inizio quando Julia incontra per caso a Monaco un uomo anziano di nome Alexander, che dice di essere suo nonno. Quest'ultimo, infatti, si è recato dalla nipote per riuscire a ritrovare suo figlio Vincenzo, padre della giovane, che non vede ormai da anni.

Volevamo andare lontano – Bella Germania

Quello che l'uomo non sa è che suo figlio è morto da anni e che Julia non conosce la vera storia di suo padre e di come venne al mondo. La giovane, infatti, ignora che il padre sia il frutto di una fugace storia d'amore avvenuta nella Torino degli anni '50 fra una bellissima ragazza di nome Giulietta e Alexander.

Il matrimonio di Giulietta

Nella Torino anni '50, Giulietta e Alexander si incontrano e si innamorano così profondamente da lasciarsi andare più volte alla passione.

La loro relazione però non è destinata a durare a lungo, soprattutto quando Giulietta scopre di essere incinta e lo comunica alla sua famiglia. Siamo negli anni '50 e avere un figlio al di fuori del matrimonio è una cosa impensabile per l'epoca, così la madre di Giulietta le impone di sposarsi immediatamente col suo fidanzato Enzo per evitare lo scandalo. Così, Giulietta decide di sposare il suo fidanzato per salvare le apparenze, pur non essendo innamorata di lui.

Fatto ciò, la ragazza pensa soltanto a portare avanti la sua gravidanza nel migliore dei modi. Diversi mesi dopo il suo matrimonio, infatti, Giulietta mette al mondo il bambino di Alexander, facendolo passare per il figlio di Enzo. Poco dopo, però, il suo matrimonio con quest'ultimo naufraga e la ragazza decide di abbandonare il marito e partire insieme al figlio alla volta di Monaco. Lì, Giulietta e Alexander si rivedono e provano a vivere appieno il loro amore fino a quando lei non muore in un incidente avvenuto nel corso di un viaggio a Venezia.

A quel punto Vincenzo, sconvolto dalla morte improvvisa della madre decide di non voler più frequentare il padre, allontanandosi definitivamente da lui.