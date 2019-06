Queste settimana esordisce sulla Rai una nuova miniserie dedicata agli emigranti italiani che lasciarono la loro patria negli anni cinquanta per trovare una vita migliore in Germania, "Volevamo andare lontani - Bella Germania". Lunedì 3 giugno, infatti, sarà trasmessa in primetime su Rai 1 la prima delle due puntate previste, rispettivamente intitolate "Amore" e "Il segreto". Se per caso non avrete la possibilità di vedere la puntata d'esordio in diretta, sappiate che potrete sempre rivederne la replica sui canali ufficiali Rai.

Dove vedere la replica di 'Volevamo andare lontani' sul web

Nel dettaglio, si segnala che la replica della prima puntata di "Volevamo andare lontani" sarà disponibile solo ed esclusivamente sul web alla pagina creata appositamente per la serie nel sito Rai Play. Tale sito, infatti, è il catalogo online dei prodotti Rai e contiene i video di tutte le serie televisive più famose degli ultimi anni come "Il Commissario Montalbano", "Don Matteo" e adesso anche "Volevamo andare lontani".

'Volevamo andare lontano', il primo appuntamento in replica su RaiPlay

Da non dimenticare che per vedere i video presenti su RaiPlay è necessario registrarsi precedentemente al sito. La registrazione è completamente gratuita e permette agli utenti anche di scaricare un app con cui vedere le repliche anche dai dispositivi mobili come smartphone e tablet.

Anticipazioni

Le anticipazioni di "Volevamo andare lontani - Bella Germania" ci segnalano che Julia rimarrà molto sorpresa quando un uomo molto anziano, Alexander, si presenterà alla sua porta per chiederle notizie di suo padre Vincenzo, morto ormai da anni.

Lo stupore della giovane crescerà ancora di più quando Alexander le confesserà di essere in realtà suo nonno, arrivato lì a Monaco alla ricerca di suo figlio. Da lì in poi, grazie ad una serie di racconti di Alexander e dalle indagini personali di Julia si scoprirà che Vincenzo in realtà è stato il frutto di un breve relazione intercorsa negli anni 50 fra Alexander e Giulietta: quest'ultimi, infatti, si conobbero nella Torino degli anni 50 e si innamorarono perdutamente l'uno dell'altro.

La loro storia d'amore però non poteva essere vissuta alla luce del sole in quanto Giulietta era fidanzata con Enzo, un uomo del Sud di vecchio stampo. La situazione però precipita quando Giulietta si rende conto di essere rimasta incinta e lo confessa alla sua famiglia che le impone di sposare il suo fidanzato per salvare le apparenze. Così, la giovane accetta di sposare Enzo e dà alla luce diversi mesi dopo un bellissimo bambino che chiamerà Vincenzo.

Dopo qualche tempo però il matrimonio fra Giulietta ed Enzo naufraga e la donna decide di lasciare il marito e partire con il suo bambino alla volta di Monaco: ed proprio lì che Alexander e Giulietta si rivedono e si illudono di avere la possibilità di poter finalmente vivere il loro amore alla luce del sole, fino a quando un viaggio per Venezia non sancirà la fine dei loro sogni. Proprio nella città lagunare, infatti, Giulietta avrà un incidente in cui perderà la vita.

A quel punto Vincenzo, sconvolto dalla morte della madre, deciderà di non frequentare più suo padre, Alexander.