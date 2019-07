Cosa sta succedendo tra Alberto Urso e Valentina Vernia? I due ex allievi di Amici di Maria De Filippi, infatti, sono stati sorpresi dai paparazzi mentre si scambiavano sguardi languidi e dolci abbracci al mare. La pagina Instagram del settimanale "Chi", però, fa sapere che il bel tenore avrebbe messo gli occhi anche su un'altra protagonista del recente passato del talent show: Emma Muscat, fresca di rottura con il rapper Biondo.

Alberto coccola Valentina in Sicilia: le foto su 'Chi'

Alberto Urso e Valentina Vernia sono solo amici oppure tra loro c'è qualcosa di più?

Pubblicità

Pubblicità

È questa la domanda che si stanno facendo i fan di Amici di Maria De Filippi da qualche ora, e più precisamente da quando sul web ha iniziato a circolare l'anteprima del servizio che "Chi" ha dedicato ai due ragazzi nel suo numero in uscita il 10 luglio.

La pagina Instagram del settimanale di Gossip, dunque, pochi minuti fa ha pubblicato due foto che i paparazzi hanno scattato agli ex allievi del talent show in vacanza: il vincitore e la ballerina di hip-hop, infatti, alcuni giorni fa si sono rilassati in Sicilia, terra natia del giovane.

Pubblicità

Nonostante in queste immagini non ci sia un bacio, sono stati in tanti a pensare che tra il cantante e collega della "Squadra Blu" ci sia un feeling particolare: i due, infatti, sono stati sorpresi dai fotografi mentre si abbracciavano in acqua e poi mentre si salutavano affettuosamente a tavola.

Stando a quello che sostengono i bene informati, sia Alberto che Valentina risultano ufficialmente single al momento: la danzatrice ha da poco chiuso la storia d'amore che aveva da tempo con un collega, mentre Urso non si è fatto vedere in compagnia di nessuna donna da quando è finito Amici.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Gossip Amici Di Maria

Alberto interessato ad Emma Muscat? L'indiscrezione

La pagina Instagram di "Chi", però, non si è limitata a pubblicare due foto del servizio che la rivista ha dedicato ad Alberto e Valentina: sul web, infatti, sta iniziando a serpeggiare un gossip molto interessante sul vincitore dei Amici 18.

"L'ultima news è che lui non ha nemmeno fatto in tempo a toccare la spiaggia siciliana, che ha già avvistato una nuova sirena: Emma Muscat", si legge sui social network in queste ore.

Stando a questa indiscrezione, Urso sarebbe interessato all'ex fidanzata di Biondo: si ricorda, infatti, che la cantante maltese e il rapper hanno informato i fan di essersi lasciati poche settimane fa, a poco più di un anno dall'inizio del loro chiacchierato amore.

Sia Alberto che la bella allieva della penultima edizione del talent Mediaset, dunque, al momento sono single.

Chi tra Valentina ed Emma è davvero entrata nel cuore del cantante siciliano?