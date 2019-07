Gianni Sperti, Marco Carta e Paolo Conticini: sono questi i personaggi famosi che il settimanale Spy ha accostato alla prima edizione Vip di Amici. Sull'ultimo numero della rivista di gossip, infatti, si legge che questi tre artisti sarebbero in trattativa per entrare a far parte del cast del talent show, ognuno per rappresentare la propria categoria: canto, ballo o recitazione. Il capo dell'ufficio stampa di Maria De Filippi, Betty Soldati, ha immediatamente smentito questa notizia tramite il suo profilo Instagram.

Pubblicità

Pubblicità

La Soldati: 'Nessuna anticipazione su Amici Vip è vera'

A poche ore dalla diffusione delle prime indiscrezioni sul cast di Amici Vip, è arrivata la secca smentita di Betty Soldati: l'addetta stampa di Maria De Filippi, infatti, ha immediatamente commentato la notizia che Spy ha lanciato sulla prima edizione del talent show dedicata ai personaggi famosi.

Da questa mattina, tutti i siti hanno iniziato a riportare i nomi dei primi tre Vip che sarebbero in corsa per quest'inedita versione del format Mediaset: Gianni Sperti per il ballo, Marco Carta per il canto e Paolo Conticini per la recitazione.

Pubblicità

La rivista di gossip, inoltre, ha fatto sapere che l'intento principale del programma dovrebbe essere quello di mettere in evidenza il talento di alcuni protagonisti del mondo dello spettacolo in varie categorie: alle "storiche" musica e danza, dovrebbe anche aggiungersi la recitazione (disciplina che tutti gli allievi di Amici dovevano studiare fino a qualche anno fa).

La Soldati, tramite un chiarissimo messaggio che è apparso sul suo account Instagram, ha puntualizzato: "Nessuna anticipazione stampa relativa al cast di Amici Vip, è vera.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv Amici Di Maria

Diffidate".

La collaboratrice della De Filippi, dunque, ha chiarito che nessuno dei nomi che sono circolati in queste ore sono in trattativa per partecipare al talent show, il cui esordio è previsto tra la fine di settembre e l'inizio di ottobre su Canale 5.

Michelle Hunziker in 'pole' per la conduzione

Altre indiscrezioni che sono circolate in questi giorni su Amici Vip, sono quelle che riguardano colei che prenderà il posto di Maria De Filippi alla conduzione: si sa, infatti, che la storica padrona di casa del talent show non guiderà questa versione inedita, ma lascerà spazio pare ad un'amata collega.

Nonostante alla presentazione dei palinsesti Mediaset 2019/2020 non sia stato ufficializzato il nome della conduttrice del format, insistenti voci sostengono che sarà Michelle Hunziker: la svizzera, confermata al timone di All Together Now la prossima primavera, sarebbe in cima alla lista dei desideri della rete per il ruolo di presentatrice di Amici Vip.

Nei giorni scorsi, è stata tirata in ballo l'ex allieva Diana Del Bufalo, ma sembra che alla fine a spuntarla sarà l'ex moglie di Eros Ramazzotti, già giudice speciale del serale del talent poche settimane fa.