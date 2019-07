Paola Di Benedetto e Federico Rossi si sono lasciati. L’annuncio è arrivato direttamente dalla modella attraverso il suo profilo social. Senza troppi giri di parole l’ex Madre Natura tramite una Instagram Story si è confidata con i suoi follower: “La mia storia con Federico si è conclusa”. Paola poi ha proseguito: “Purtroppo, spesso, fidarsi non serve a nulla”. La giovane ha parlato di 'mancanza di rispetto' ed ha aggiunto di voler dedicare del tempo alla cura della sua mente e della sua anima.

Pubblicità

Pubblicità

Il messaggio di Paola è terminato con un appello ai suoi fan: “Vi chiedo soltanto di comprendere il momento molto delicato almeno per me.” In effetti, i follower più attenti hanno notato un drastico dimagrimento della modella.

Le parole di Paola Di Benedetto hanno colto tutti di sorpresa. Fino alla scorsa settimana, i due giovani sembravano essere felici e spensierati. Ai pettegolezzi di una presunta crisi, Paola e Federico avevano risposto postando delle foto insieme.

Pubblicità

L’ex Madre Natura aveva ritrovato il sorriso al fianco del cantante del duo Benji e Fede, dopo la relazione finita con Francesco Monte. I due sembravano uniti da un legame forte, fino all’epilogo di oggi.

Potrebbe essere stata tradita

L’addio tra l’ex Madre Natura di Ciao Darwin e Federico Rossi è arrivato come un fulmine a ciel sereno. Durante l’annuncio, la modella veneta non ha specificato i motivi che hanno portato alla rottura. Dalle parole pronunciate dalla giovane, alcuni fan hanno ipotizzato un tradimento da parte di Federico alla sua fidanzata.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Gossip

Paola, infatti, ha sottolineato di aver subito una mancanza di rispetto. Al momento il cantante sembra aver scelto la via del silenzio. Dunque, per capire realmente cosa sia accaduto all’interno della coppia, bisognerà aver pazienza.

Gesto inaspettato verso Giulia Salemi

Paola Di Benedetto e Giulia Salemi nei giorni scorsi si sono incontrate allo stesso evento, organizzato da Radio 105. Nel mezzo della serata, l’ex Madre Natura ha fatto un gesto 'simbolico' verso la modella italo-persiana.

Tramite una storia pubblicata su Instagram, Paola ha scritto in inglese: “Le ragazze supportano le ragazze”, con tanto di tag alla Salemi. Dal canto suo Giulia ha replicato con entusiasmo: “Girl Power”. Il gesto della Di Benedetto ha sorpreso tutti, poiché non capita tutti i giorni di vedere due donne così unite. Ricordiamo che Giulia e Paola hanno avuto in comune una storia finita male con Francesco Monte. In entrambi i casi, le due giovani sono state lasciate dall’ex tronista tarantino.