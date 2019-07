Andrea Damante dal punto di vista sentimentale sembra non trovare davvero pace. Una volta terminata la relazione con Giulia De Lellis, pare faccia fatica a trovare la sua nuova anima gemella. Nelle scorse ore l'ex tronista di Uomini e Donne e noto deejay veronese, è stato pizzicato in compagnia di Paola Di Benedetto.

Stando alle indiscrezioni Paola e Andrea sono stati beccati insieme in una delle più famose discoteche di Ibiza, l'Ushuaia.

Secondo i testimoni, i due erano intenti a scatenarsi durante il concerto della star sudamericana del reggaeton Ozuna. In merito alle voci dei pettegolezzi da parte dei diretti interessati, al momento non è stata rilasciata nessuna dichiarazione. Dunque, per il momento le voci che vedono Andrea e Paola in atteggiamenti complici, rimangono soltanto dei rumors.

Una domanda però sorge spontanea: che fine ha fatto Sara Croce?

Il Dama dopo essere stato pizzicato con la Madre Natura in carica, aveva riferito al settimanale Chi di fare sul serio con la ragazza. Dopo la vacanza di Mykonos sui due è letteralmente calato il sipario.

La Croce nell'ultimo periodo è volata in America per una vacanza con le amiche. L'unico riferimento al deejay, sarebbe arrivato sui social nei primi giorni di vacanza. Sara ha taggato Andrea dopo aver visto un manifesto gigante del Dama in California, ma da parte del giovane nessuna risposta.

L'ex tronista del dating di Canale 5 invece, è rimasto in Italia per registrare nuovi brani e tenere concerti nei locali più in della movida estiva. Tuttavia anche in quel caso né Andrea né Sara avevano mai ufficilizziato la liaison.

Mentre l'attuale situazione sentimentale di Andrea Damante risulta essere complessa, Paola Di Benedetto è single a tutti gli effetti. L'ex naufraga dopo un anno ha detto addio a Federico Rossi. Chissà che la modella vicentina non abbia deciso di ritrovare il sorriso proprio al fianco del bel deejay.

Damante: 'Fedez mi ha dato due consigli fondamentali'

Andrea Damante tramite un'intervista per Grazia ha speso delle belle parole per il marito di Chiara Ferragni. Stando al racconto del deejay, il rapper milanese gli avrebbe dato due consigli fondamentali per far sbocciare la sua carriera: "Fedez lo considero un amico e un professionista. Mi ha detto di rimanere sempre me stesso e mi ha consigliato di migliorare la mia topline".

In gergo musicale con il termine 'topline' si intende la melodia della voce. Inoltre, il Dama ha parlato di un suo errore commesso in passato. Andrea senza rivelare quale, ha ammesso di aver avuto troppa fretta nel far uscire un suo singolo. Ad oggi l'ex fidanzato di Giulia De Lellis si è promesso di non fare più sbagli che potrebbero compromettere la sua carriera.