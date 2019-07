È tempo di estate e di nuovi amori per Andrea Damante, l'ex tronista di Uomini e donne ad oggi tra i personaggi più amati dal pubblico che segue la trasmissione pomeridiana di Maria De Filippi. Dopo la fine della sua storia d'amore con Giulia De Lellis, ecco che Andrea sarebbe pronto a voltare pagina e in questi ultimi giorni è stato più volte beccato in compagnia di Sara, ben nota al pubblico che ha seguito l'ultima edizione di Ciao Darwin, in quanto Madre Natura di una delle puntate trasmesse su Canale 5.

Nuovo amore per Andrea Damante paparazzato con la bellissima Sara Croce

Nel dettaglio, le Gossip news di queste ore rivelano che Andrea Damante è stato beccato in diverse occasioni in compagnia della bellissima Sara Croce: i due sono stati avvistati assieme sia a Brescia sia in vacanza a Mykonos.

A confermare l'indiscrezione anche la foto del primo bacio tra Sara e Andrea, postata in queste ore sulla pagina Instagram del settimanale 'Chi'.

I bene informati, quindi, parlano di flirt in corso con la ragazza che per ben due volte ha ricoperto il ruolo di Madre Natura durante l'ultima edizione di grande successo di Ciao Darwin.

Sara, infatti, è stata la madrina sia della puntata 'Davide contro Golia' sia della puntata finale dello show condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti, in cui sono stati assegnati i premi ai vari personaggi della stagione.

La modella ha 21 anni, è iscritta alla Facoltà di comunicazione d'impresa dello IULM di Milano e qualche anno fa ha partecipato anche a Miss Italia. In quell'occasione riuscì a conquistare il quarto posto.

Insomma per l'ex tronista di Uomini e donne potrebbe essere giunto il momento ideale per voltare pagina dopo la fine definitiva della sua storia con Giulia. Qualche mese fa, infatti, i due provarono nuovamente a rimettere insieme i cocci della loro storia d'amore e si diedero così una seconda possibilità.

Con Giulia De Lellis è finita per sempre: lei felice con Andrea Iannone

Peccato, però, che l'esito di questo ritorno di fiamma non è stato per niente positivo e poco dopo arrivò l'ufficialità della loro rottura. A confermare tutto è stato proprio Andrea, il quale in un'intervista ammise di esserci rimasto molto male questa volta e che era stata Giulia a prendere la decisione di troncare tutto. L'ex tronista ammise di avere la 'coscienza pulita' perché questa volta non era stato lui l'artefice della loro rottura.

E poco dopo l'addio definitivo, ecco che la bella Giulia venne paparazzata in compagnia di colui che poi sarebbe diventato il suo nuovo fidanzato ufficiale: parliamo del campione della Motogp, Andrea Iannone, ex fidanzato di Belen Rodriguez. I due ormai sono usciti allo scoperto e non si nascondono più, postando foto e video della loro vita di coppia anche sui rispettivi profili social.