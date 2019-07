È un'estate molto movimentata quella che sta vivendo Andrea Damante sia dal punto di vista professionale che da quello personale: oltre a suonare nelle discoteche di tutta Italia, in questo periodo il siciliano sembra non trovare pace in amore. Il numero di "Chi" che è uscito oggi, mercoledì 31 luglio, fa sapere che sarebbe già finita la frequentazione tra il dj e Sara Croce. L'ex tronista è stato paparazzato in barca in compagnia di una mora misteriosa, che però non è Paola Di Benedetto: nonostante siano stati avvistati in discoteca qualche sera fa, pare che tra il "Dama" e la modella ci sia solo un rapporto d'amicizia.

Andrea 'scarica' anche Sara Croce dopo poche settimane

"Stavolta faccio sul serio, non è solo un flirt passeggero", sono queste le parole che aveva usato Andrea Damante per commentare le foto dei baci che si era scambiato con Sara Croce al mare e che "Chi" aveva pubblicato. Sono passate poche settimane da queste affermazioni e sembra proprio che le cose tra i due ragazzi non siano andate bene: la stessa rivista di Gossip, infatti, informa i suoi lettori che il dj è di nuovo single.

Che tra l'ex tronista e la bionda modella fosse calato un po' di "gelo", lo si era intuito dal fatto che lei ha trascorso gli ultimi 10 giorni in America in compagnia di un'amica; nello stesso periodo, il "Dama" è stato paparazzato a Ibiza mentre si scambiata sguardi languidi e sorrisi con la neo single Paola Di Benedetto.

A confermare la rottura tra l'ex di Giulia De Lellis e la sua ultima fiamma ufficiale, è stato un articolo che il settimanale diretto da Alfonso Signorini ha dedicato al ragazzo e alla sua estate folle in Spagna.

I bene informati, infatti, sostengono che Andrea non se ne stia affatto con le mani in mano e, tra una serata e l'altra, si faccia spesso vedere in dolce compagnia.

I paparazzi, ad esempio, hanno pizzicato Damante in barca con Cecilia Rodriguez, Ignazio Moser e una mora misteriosa: è proprio con quest'ultima che il giovane sembra avere molta confidenza, tanto da arrivare ad abbracciarla calorosamente mentre prende il sole al largo.

'Chi' smentisce il flirt Damante-Di Benedetto

Se "Chi" ha già annoverato Sara Croce tra le tante ex di Andrea Damante, la rivista fa un discorso molto diverso per la showgirl con la quale è stato fotografato il dj poche sere fa a Ibiza: Paola Di Benedetto. Nonostante i due ragazzi siano stati paparazzati di nascosto mentre si godevano una serata in discoteca (è stato il giornalista Gabriele Parpiglia a pubblicare per primo questi scatti), pare che tra loro non ci sia nulla.

Il settimanale diretto da Alfonso Signorini sostiene che tra il "Dama" e la ex di Federico Rossi ci sia soltanto una bella amicizia; "Madre Natura", infatti, non sarebbe affatto pronta a voltare pagina in amore dopo aver scoperto il tradimento che il fidanzato le ha fatto con la cantante Emma Muscat.