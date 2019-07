La coppia Jessica-Andrea, protagonisti dell'attuale edizioni di Temptation Island, sono finiti al centro della bufera mediatica complici una serie di segnalazioni dove si parlava di presunta truffa dei due ragazzi nei confronti del pubblico e della produzione. Nel dettaglio, infatti, su Dagospia sono state riportate delle segnalazioni secondo le quali i due sarebbero stati avvistati assieme dopo il programma e persone vicino alla coppia hanno dichiarato che avrebbero inscenato tutto per ottenere visibilità e successo.

Pubblicità

Pubblicità

Accuse alle quali i due diretti interessati hanno scelto di fare chiarezza con dei post pubblicati in queste ore su Instagram.

La verità di Andrea e Jessica di Temptation Island dopo le polemiche

Jessica ha così pubblicato un post-verità in cui dice che tutte le cose che in questi giorni hanno detto e scritto sul suo conto e su quello del suo fidanzato Andrea non corrispondono alla verità. 'Le cose che dicono sono false', ha dichiarato la protagonista di Temptation Island, aggiungendo che al momento non può dare anticipazioni su quello che succederà nel corso delle prossime puntate del reality show ma con l'andare avanti del programma si capirà tutto.

Pubblicità

Dello stesso parare anche Andrea, il quale ha smentito anche la notizia secondo la quale i due sarebbero andati a cena insieme in un ristorante di Padova dopo la fine delle riprese di Temptation, ricordando che, da contratto, le coppie non possono farsi vedere assieme fin quando non termina la messa in onda del programma su Canale 5.

'Non dovete trarre conclusioni affrettate e oltretutto sbagliate', ha dichiarato Andrea nel suo post-sfogo pubblicato in queste ore sui social.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Temptation Island

Il ragazzo ha poi proseguito dicendo che le varie cose che sono state dette in questi giorni sono totalmente false e inventate e anche poco rispettose dell'esperienza che lui e la sua fidanzata hanno vissuto all'interno del villaggio delle tentazioni.

La replica di Raffaella Mennoia alle accuse

Qual è a questo punto la verità dei fatti? I dubbi dei fans-spettatori del reality show si infittiscono sempre più, dato che non sarebbe la prima volta che una coppia protagonista di Temptation Island 'ingannerebbe' il pubblico.

Intanto anche Raffaella Mennoia, autrice del reality show è scesa in campo per difendere la coppia da tutte le accuse di questi ultimi giorni.

L'autrice del programma prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi ha ribadito ancora una volta che si tratta di notizie false e inventate e in più ha sottolineato che dando queste indiscrezioni danno degli imbecilli anche a tutti coloro che lavorano alla realizzazione di questo reality show di grande successo.