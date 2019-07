Tra i protagonisti dell'ultima edizione di Uomini e donne vi è sicuramente l'ex tronista Andrea Zelletta, il quale ha fatto appassionare il pubblico di Canale 5 con le sue tormentate vicende sentimentali che alla fine lo hanno portato a coronare il suo sogno d'amore con la bella Natalia. Tra i due, infatti, è sbocciato l'amore malgrado le critiche e qualche polemica che si è avuta in rete e anche adesso che si sono spenti i riflettori della trasmissione, il loro amore prosegue a gonfie vele.

L'ex tronista Andrea Zelletta stufo dei messaggi di insulti che gli arrivano su Instagram

Eppure, nel corso degli ultimi giorni abbiamo visto che Andrea Zelletta ha sbottato contro gli haters che si divertono a prenderlo di mira e a gettare fango sulla sua persona.

Pubblicità

Pubblicità

L'ex tronista di Uomini e donne, approfittando di un viaggio in treno che ha fatto recentemente per raggiungere Rimini (dove era in programma una sua serata) ha avuto modo di leggere i diversi messaggi che gli arrivano su Instagram, alcuni dei quali decisamente poco carini nei suoi confronti.

Messaggi che spesse volte contengono insulti, anche gratuiti, nei suoi confronti e verso la sua fidanzata: critiche tutt'altro che costruttive, che Andrea voleva rendere pubbliche sui suoi profili ufficiali.

Pubblicità

E così l'ex tronista di Uomini e donne ha ammesso che avrebbe voluto che tutti prendessero atto di questi messaggi contenenti insulti che spesse volte gli vengono inviati, al punto da decidere se pubblicarli con il nome della persona che lo aveva offeso oppure no.

Tuttavia, dopo averci pensato bene, alla fine Andrea ha preferito evitare tutto questo e quindi di 'umiliare' pubblicamente queste persone che si 'divertono' ad insultare i personaggi famosi sui social, senza alcuna cognizione di causa, ma soltanto perché si sentono forti dietro la tastiera di un pc oppure del loro smartphone (i cosiddetti 'leoni da tastiera').

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne

'Voglio evitare tutto questo', dice Andrea

'Ripensando a mente fredda, meglio evitare tutto questo', ha dichiarato Andrea nelle sue stories postate su Instagram, ribadendo che lui a differenza di queste persone che lo insultano, ha una vita felice e serena. Dopo questo duro sfogo che l'ex tronista di Uomini e donne ha voluto fare sui social, ecco che gli sono arrivati moltissimi messaggi di affetto e solidarietà da parte dei fan che gli vogliono bene per davvero.

E l'indomani, il ragazzo ha dedicato una stories anche a tutte queste persone che gli hanno fatto sentire il loro affetto e la loro vicinanza. 'Ci tenevo a ringraziare tutte le persone che mi sostengono. Siete in tantissimi', ha chiosato Andrea Zelletta nel suo messaggio social.