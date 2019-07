È tempo di chiarimenti per i tronisti dell'ultima edizione di Uomini e donne, i quali sono stati chiamati a fare un po' di chiarezza sulle storie d'amore finite male. Tra questi vi è anche Angela Nasti, la quale a distanza di meno di un mese dalla scelta avvenuta in trasmissione, ha già messo la parola 'fine' alla sua relazione con Alessio Campoli, il corteggiatore che aveva scelto. Un addio che ha fatto molto discutere sul web e sui social, anche perché attualmente la bella Angela si è già fidanzata con un altro ragazzo, così come testimoniato dagli scatti che lei stessa ha postato sui social.

E così per fare chiarezza, l'ex tronista ha rilasciato una lunga intervista a Raffaella Mennoia.

Uomini e donne, Angela Nasti rompe il silenzio sull'addio con Alessio

In queste ore, infatti, sul sito ufficiale WittyTv è stata postata l'intervista esclusiva che Angela ha concesso all'autrice di Uomini e donne dove ha spiegato la sua verità dei fatti sull'addio con Alessio. La ragazza ha ammesso che nei giorni successivamente la scelta era contenta per l'epilogo del suo percorso, poi però col passare dei giorni si è resa conto che Alessio non era la persona giusta per lei.

Angela ha ammesso che non può dire di dover spiegare i motivi della fine di questa storia d'amore perché in realtà per lei è come se non fosse mai cominciata, dato che si sono visti pochissime volte fuori dallo studio di Uomini e donne. La ragazza ha rivelato che quando dopo la scelta partì per Ibiza con i suoi familiari, credeva e sperava di sentire la mancanza di Alessio ma così non è stato.

Durante il weekend nell'isola spagnola, Angela avrebbe pensato poco e niente al suo nuovo fidanzato e nel momento in cui l'ha rivisto ha capito che non erano fatti per stare insieme.

L'ex tronista ha aggiunto che non può farsi una colpa di questa situazione e che al tempo stesso non può scaricarle su Alessio, perché semplicemente tra di loro non ha funzionato.

'Non ho preso in giro nessuno, ero single', dice Angela Nasti

La ragazza ha anche dichiarato che non voleva stare con lui, quasi come se avesse avuto un rifiuto verso Alessio subito dopo la scelta avvenuta in trasmissione.

Al tempo stesso, però, ha rigettato al mittente tutte le accuse che le sono state fatte in queste settimane sul web e sui social, dove in tanti l'hanno paragonata a Sara Affi Fella.

La Nasti ha ribadito di non aver preso in giro nessuno durante il suo percorso a Uomini e donne e di aver partecipato alla trasmissione da single. E a proposito della presentazione di Alessio ai suoi familiari, Angela ha dichiarato che è stata una cosa 'improvvisata' e che lei non avrebbe neppure voluto che ciò accadesse.