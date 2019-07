Le anticipazioni delle puntate della longeva soap opera americana Beautiful che andranno in onda da lunedì 15 a venerdì 19 luglio rivelano che Emma e Xander si incontreranno alla Forrester. Entrambi coglieranno l'occasione per chiarire il loro rapporto. La giovane, infatti, ringrazierà l'imprenditore per non averla messa in imbarazzo, evitando di farle troppa pressione. La ragazza, al contempo, confermerà di voler procedere con calma, senza affrettare troppo i tempi.

Xander l'abbraccerà dolcemente, ma nel frattempo ricomincerà a pensare a Zoe.

Pubblicità

Pubblicità

Brooke cercherà di convincere Katie a cambiare idea sulla causa giudiziaria

Un'altra vicenda riguarderà il personaggio di Brooke, il cui comportamento risulterà decisamente sorprendente. La donna, infatti, cercherà di intervenire nella faccenda relativa all'affidamento di Will anche se non la coinvolgerà direttamente. La sorella Katie, infatti, ha avviato una dura battaglia legale con Bill per ottenere la custodia esclusiva del bambino.

La moglie di Ridge cercherà di fare in modo che tra i due genitori si stemperi la tensione e che venga messo da parte l'odio reciproco.

Pubblicità

E così Brooke andrà a casa di Katie per chiederle di non procedere nella causa legale contro Bill che rischia di avere delle ripercussioni sul futuro del figlio. La Logan si renderà conto che non c'è verso per far cambiare idea alla sorella, e andrà da Bill per comunicargli la spiacevole notizia.

Il fidanzamento ufficiale di Thorne e Katie: Brooke perplessa

La signora Forrester si recherà in visita dallo Spencer per spiegargli che purtroppo il chiarimento con la sorella non è andato nel migliore dei modi.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv TV Soap

Bill si dimostrerà colpito dall'interesse della donna, e così ne approfitterà per scambiare con lei un tenero bacio. Brooke (Katherine Kelly Lang) a sua volta gli prometterà che continuerà ad appoggiarlo nel procedimento giudiziario per l'affidamento di Will.

Justin, quando scoprirà del bacio tra Brooke e Bill, raggiungerà proprio l'editore per rimproverarlo e per dirgli che se la Logan decidesse di parlarne con Ridge o Katie per lui sarebbero grossi guai.

Thorne e Katie annunceranno ufficialmente il loro fidanzamento. Durante la festa comunicheranno di avere l'intenzione di convolare a nozze al più presto, e questa notizia renderà tutti felici ad eccezione di Brooke. Quest'ultima, infatti, sospetterà che la sorella non sia realmente innamorata del compagno, ma che stia con lui solo per formarsi una famiglia stabile e per ottenere una volta per tutte la custodia del figlioletto ai danni di Spencer.