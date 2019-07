Anticipazioni settimanali della soap opera statunitense, "Beautiful", interpretata, ormai da diversi anni, da attori divenuti famosi tra i quali spiccano Katherine Kelly Lang (Brooke), Jacqueline Maclnnes Woods (Steffy), Daryn Brooks (Wyatt) e Scott Cliffton (Liam). Le trame, di cui parleremo in questa occasione, si riferiscono agli episodi che andranno in onda in Italia dal 22 al 26 luglio, su Canale 5.

Al centro delle vicende di questa settimana, ci sarà la battaglia legale fra Bill Spencer e Katie Logan per la custodia esclusiva di Will, la decisione di Thorne e Katie di sposarsi prima dell'udienza e l'accesa discussione che Steffy ed Hope avranno alla Forrester per l'assunzione di Sally e Xander.

Ridge sosterrà Katie

Le anticipazioni settimanali di "Beautiful" ci segnalano che la causa per ottenere la custodia esclusiva di Will, porterà i Forrester a dividersi in due fazioni: quelli che appoggiano la decisione di Katie e quelli che, invece, sono dalla parte di Bill.

Tra i favorevoli alla vittoria di Katie ci sarà Ridge Forrester, che, in più di un'occasione, appoggerà pienamente la scelta della cognata di allontanare lo Spencer dal piccolo Will. Ridge, infatti, sosterrà che soltanto Katie è in grado di dare a suo figlio un esempio di famiglia solida, soprattutto adesso che sta per sposare Thorne. Steffy deciderà di assumere Sally e Xander alla Forrester, senza, però, ascoltare prima il parere di Hope, la quale si arrabbierà moltissimo.

La Logan, infatti, non accetterà facilmente la decisione dell'ex moglie di Liam e finirà per litigare con lei, in modo acceso, nel suo ufficio. Nel corso del loro confronto, le due donne non discuteranno soltanto dell'assunzione di Sally e Xander ma finiranno anche per parlare di Liam e della scelta di Ridge di finanziare la linea di moda di Steffy, anziché quella di Hope.

Brooke prenderà le parti di Bill

Brooke e Ridge si confronteranno sulla causa legale che vede Katie e Bill contendersi la custodia del loro bambino.

I due coniugi, però, si ritroveranno su due posizioni diametralmente opposte: Ridge si mostrerà a favore di Katie mentre Brooke prenderà le parti di Bill. La Logan, infatti, spiegherà al marito che allontanare il piccolo dal padre sarebbe un errore gravissimo. Nel frattempo, Bill chiederà a Justin di contattare privatamente il giudice designato per l'udienza. Thorne e Katie decideranno di sposarsi e lo annunceranno a tutti i loro parenti.

La coppia, infatti, deciderà di sposarsi prima dell'udienza con la speranza che la loro unione possa spingere il giudice a concedere a Katie la custodia di suo figlio. A lungo andare, però, la battaglia legale per la custodia di Will si trasformerà in qualcosa di oscuro e pericoloso.