La battaglia legale tra Katie Logan e Bill Spencer sarà grande protagonista delle puntate di Beautiful in onda su Canale 5 dal 22 al 26 luglio. In tale periodo, Ridge continuerà ad essere convinto che Will debba essere affidato in maniera esclusiva alla madre ma Brooke sarà di veduta diversa, schierandosi dalla parte dell'ex marito. E mentre i familiari litigheranno per tale motivo, Katie e Thorne decideranno di anticipare la data delle nozze nella speranza che la loro unione possa portare loro dei vantaggi nella causa.

Ma i motivi di litigio non si limiteranno alla sola vicenda legata a Will. Nelle trame della prossima settimana, anche Hope e Steffy dimostreranno di non voler seppellire l'ascia di guerra: non sarà l'amore per Liam a farle discutere, quanto piuttosto i dissapori in ambito professionale.

Trame Beautiful: Katie e Thorne anticipano la data delle nozze

Nelle puntate di Beautiful in onda dal 22 al 26 luglio, la famiglia Forrester sarà coinvolta nella battaglia per l'affidamento esclusivo di Will.

Il rapporto di Ridge e Brooke, già a rischio a causa delle figlie, sarà nuovamente in pericolo per le diverse vedute nei confronti di Bill Spencer: la Logan lo riterrà un bravo padre mentre lo stilista sarà certo che debba restare lontano dal figlio, per evitare gli errori già commessi con Liam e Wyatt. Nel frattempo, Bill Spencer non resterà a guardare e si muoverà per trovare una soluzione a modo suo.

L'editore chiederà a Justin di prendere dei contatti con il giudice che si occupa del caso per riuscire a trovare con lui un accordo: l'idea è di corromperlo in qualche modo per convincerlo a deliberare a favore proprio dello Spencer. Ma questa volta, Katie e Thorne potrebbero essere più furbi di lui: la coppia deciderà di anticipare la data delle nozze, convinta che il giudice potrebbe avere una veduta diversa nel caso in cui Will abbia già una famiglia unita e felice alle sue spalle.

Beautiful anticipazioni: continuano i litigi tra Hope e Steffy

Le anticipazioni di Beautiful della prossima settimana saranno ampiamente caratterizzate dagli scontri all'interno delle famiglie Logan, Forrester e Spencer. Ai dissapori non potranno restare escluse Steffy e Hope, ancora ai ferri corti a causa della decisione di Ridge di finanziare la linea 'Intimates' a discapito della 'Hope For The Future'.

Le ragioni di litigio tra Steffy e Hope aumenteranno quando la prima prenderà delle decisioni non condivise dalla sorellastra. Le iniziative della Forrester, infatti, manderanno su tutte le furie la Logan, soprattutto quando lei deciderà di assumere Sally e Xander per la sua linea di abbigliamento.