Le puntate di Beautiful che andranno in onda ad agosto 2019 saranno probabilmente caratterizzate da un giallo, che renderà necessario l'intervento della polizia. La conferma arriva dall'attore Jeremy Ray Valdez, meglio noto come l'interprete del detective Alex Sanchez. Attraverso il suo profilo Instagram, infatti, il volto noto ai telespettatori della soap americana ha spiegato di essere tornato a girare negli studi della CBS a partire dalle riprese del 10 luglio.

Ma per quale ragione sarà necessario il suo intervento? Accadrà un nuovo dramma o verranno finalmente chiarite le vicende ancora in sospeso? Al momento, infatti, sono ben due i casi (peraltro collegati) che potrebbero rendere necessarie le indagini della polizia: lo scambio di culle avvenuto a Catalina (con la finta adozione di Phoebe Forrester / Beth Spencer) e la caduta di Emma Barber dal dirupo.

Beautiful anticipazioni: l'annuncio di Jeremy Ray Valdez

Affidandosi al suo profilo Instagram, l'attore Jeremy Ray Valdez ha annunciato di essere tornato a Beautiful per vestire i panni del detective Sanchez. Si è detto felice per la chiamata che gli ha permesso di ritrovare "il miglior cast del pianeta" proprio in occasione del suo compleanno. A conferma delle sue affermazioni, sono arrivate anche le foto in compagnia della collega Annika Noelle (Hope Logan) e Thorsten Kaye (alias Ridge Forrester).

L'ultima volta in cui il poliziotto è stato visto in scena dai telespettatori americani risale al novembre 2018, quando era intervenuto per indagare sulla caduta di Bill Spencer dal balcone. Tali episodi saranno visibili su Canale 5 fra qualche settimana e segneranno l'epilogo, fortunatamente non tragico, della battaglia legale tra Katie e Bill per l'affidamento esclusivo del figlio Will. In tale circostanza, il detective non riuscirà a trovare il vero colpevole. La speranza è che questa volta sia un po' meno ingenuo che in passato.

Le indagini potrebbero essere legate a Beth Spencer

Secondo quanto annunciato dalle anticipazioni di Beautiful, le puntate che vedranno la presenza del detective Sanchez andranno in onda a inizio agosto, a circa tre settimane dalle riprese già iniziate dall'attore Jeremy Ray Valdez. Le motivazioni del suo intervento non sono state chiarite, ma è lecito pensare che esse siano in qualche modo collegate al caso 'Beth Spencer'.

Le trame principali del momento, infatti, stanno ruotando proprio intorno alla scoperta della finta morte della bambina, poi adottata da un'ignara Steffy. Reese, Zoe, Flo e persino Xander rischiano di essere arrestati per avere nascosto il fatto e lo stesso potrebbe accadere anche a Thomas Forrester, peraltro coinvolto anche nell'incidente che è costato la vita ad Emma Barber. Non solo: è previsto anche un altro dramma per le prossime settimane che potrebbe coinvolgere Xander.