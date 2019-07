Thomas Forrester prova una vera ossessione nei confronti di Hope Logan nelle puntate americane di Beautiful e sembra essere pronto a tutto pur di legare a sé la neo-moglie. Per tale ragione, il figlio di Ridge ha taciuto dopo avere scoperto che Beth è viva, arrivando persino a favorire l'incidente che ha causato la morte di Emma Barber. Nelle prossime puntate, anche il piccolo Douglas verrà coinvolto negli intrighi del padre, che già in passato lo aveva istruito per fare in modo che fosse proprio il bambino a chiedere a Hope di diventare la sua nuova mamma.

Una conversazione telefonica sarà il punto di partenza di una nuova richiesta del terribile Forrester. Douglas, infatti, apprenderà che Beth e Phoebe sono la stessa persona e a nulla servirà la spiegazione di Thomas che cercherà di indurlo a tacere. E ben presto il consiglio si trasformerà in vera e propria minaccia.

Anticipazioni Beautiful: Douglas apprende la verità

La lista di persone a conoscenza del segreto di Beth andrà ad aumentare nelle puntate americane di Beautiful.

Insieme a Reese e Flo, Zoe, Shauna, Xander, Thomas e la defunta Emma Barber, anche il piccolo Douglas andrà ad aggiungersi a coloro che potrebbero portare a galla la sconvolgente verità. Il bambino, infatti, ascolterà per caso una conversazione del padre con Flo durante la quale Thomas ripeterà più volte che Beth è viva. Terminato il colloquio, Douglas continuerà a ripetere quanto da lui ascoltando, precisando persino che la figlia di Hope e Phoebe sono la stessa persona.

Tale scoperta farà inevitabilmente preoccupare il figlio di Ridge, che cercherà di depistare il bambino, facendogli credere di avere frainteso quanto detto durante la conversazione telefonica. Ma il piccolo apparirà più che convinto delle parole udite.

Trame americane Beautiful: Thomas minaccia il figlio

Per correre ai ripari ed evitare che sia proprio Douglas a distruggere il castello di bugie creato dal padre, Thomas arriverà a minacciare il bambino.

Stando a quanto riportano le anticipazioni di Beautiful, dirà al figlio di tacere se non vorrà restare da solo in città. Se parlerà, lui e Hope partiranno da soli per New York mentre Douglas dovrà restare a Los Angeles. Sarà proprio il bambino a segnare la svolta di questa storyline? Nelle prossime puntate, la verità sarà ormai vicinissima tanto da spingere Thomas ad una rocambolesca fuga insieme alla moglie nel tentativo di nascondere ciò che ormai sarà sulla bocca di tutti.

L'ammissione della propria colpa, infatti, arriverà direttamente da Flo Fulton che informerà Wyatt e Liam del tragico scambio di culle messo in atto dal dottor Reese a Catalina.