Le anticipazioni dell'appuntamento della soap opera intitolata "Bitter sweet-ingredienti d'amore" in onda mercoledì 17 luglio rivelano che sarà al centro delle trame il personaggio di Nazli (Ozge Gurel). La giovane cuoca si dirà intenzionata a dare le dimissioni al proprio datore di lavoro ma l'Aslan non accetterà il cambiamento della dipendente costretta a rispettare il contratto firmato.

La Piran costretta a rispettare il contratto di lavoro

La sorella di Asuman, in base a quanto previsto dal documento, dovrebbe risarcire Ferit (Can Yaman) con una somma di denaro pari a centomila lire.

La ragazza mostrerà il dispiacere per essere costretta a rifiutare la proposta di Manami che le ha chiesto di aprire un ristorante ma non ci saranno i presupposti per far andare in porto quest'idea. Nazli, dal canto suo sarà stanca del clima respirato all'interno della casa dell'Aslan e si dimostrerà insofferente rispetto a questa decisione, pensando che sia giusto valutare l'offerta di lavoro di Deniz.

Un momento complicato per Demet che non saprà in quale maniera comportarsi

La Piran si renderà conto di non poter vivere una storia d'amore con Ferit per via di ciò che ha fatto la sorella e non vorrà giungere allo scontro con l'imprenditore. Nazli capirà di non poter lasciare il ruolo di chef nella casa del datore di lavoro che la costringerà a pagare una penale. Deniz sarà dispiaciuto per la decisione della ragazza di rifiutare l'offerta di lavoro e vorrà trovare un modo per stupire la giovane donna. La Piran non se la sentirà di continuare a lavorare per l'Aslan ma Ferit non avrà intenzione di acconsentire alla richiesta della dipendente.

Demet vuole conquistare la fiducia dell'Aslan ma non si comprende il motivo

Gli spoiler dell'episodio del 18 luglio svelano che la Piran continuerà a lavorare per lo zio di Bulut ma dimostrerà una certa confusione dopo aver ricevuto la proposta di Manami di aprire un ristorante. Si tratterebbe del sogno della sua vita ma Nazli si renderà conto di non avere la disponibilità economica per dare un contributo al progetto.

Deniz sarà protagonista di un gesto d'amore nei confronti della chef e, per farle realizzare il suo sogno, le proporrà di anticipare la somma di denaro in modo da aprire il ristorante con Manami. La Piran, però, non vorrà accettare questa proposta di Deniz in quanto sarebbe un problema contrarre un debito per via di una somma elevata. Fatos ed Engin saranno pronti per rendere nota l'ufficialità del fidanzamento.

Demet prenderà parte a una riunione aziendale e riceverà il voto del fratello Deniz che le darà la possibilità di stare a capo delle pubbliche relazioni dell'impresa.