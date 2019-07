Prosegue l'appuntamento con la soap opera Bitter Sweet-Ingredienti d'amore che in queste settimane è riuscita a conquistare il pubblico. Gli spoiler delle puntate che andranno in onda dall'8 al 12 luglio si soffermano innanzitutto sul personaggio di Bulut. Questi, infatti, si troverà alle prese con una fase molto delicata della sua giovane vita: nessuno potrà sostituire nel suo cuore i compianti genitori Demir e Zeynep, mentre proseguirà la vicenda giudiziaria relativa al suo affidamento.

Hakan e Demet, infatti, continueranno a scontrarsi con Ferit (Can Yaman), anche se alla fine il giudice confermerà l'affido del piccolo ai perfidi zii.

Nazli si reca da Ferit per raccontargli la verità

Nazli (Ozge Gurel) dovrà affrontare alcune complicazioni nel suo rapporto con Aslan, legate soprattutto al pessimo comportamento della sorella Asuman che ha inviato alcune foto compromettenti dell'imprenditore che sono state determinanti nel fargli perdere la causa per l'affidamento di Bulut.

Le due sorelle si renderanno protagoniste di un duro scontro, al termine del quale Nazli si deciderà a raccontare la verità al suo datore di lavoro. La giovane, così, si recherà a casa dello zio di Bulut per metterlo al corrente degli intrighi di Asuman, ma in realtà non riuscirà a svelare questo segreto.

Lo strano atteggiamento della giovane cuoca

I due protagonisti di Bitter Sweet-Ingredienti d'amore trascorreranno una notte romantica dopo aver bevuto insieme qualche bicchiere di troppo: Nazli infatti passerà la notte insieme a Ferit, a dimostrazione di come il loro legame stia diventando sempre più profondo.

Deniz perderà la testa per la bella cuoca, e quest'infatuazione potrebbe avere delle ripercussioni sulla sua amicizia con Ferit. Nel frattempo si creerà una certa distanza tra Aslan e la sua dipendente, poiché quest'ultima comincerà a mostrarsi fredda nei suoi confronti. L'imprenditore non comprenderà i motivi alla base di questo strano atteggiamento e si chiederà perché la donna abbia cominciato a comportarsi in questo modo.

Tarik invita Fatos al teatro

Ferit si renderà conto di essere innamorato di Nazli e non vorrà rinunciare ai sentimenti che prova verso la ragazza, pronto a fare di tutto pur di riconquistarla.

Tarik, con l'intento di far breccia nel cuore di Fatos, la inviterà ad andare con lui ad uno spettacolo teatrale. Peccato però che, una volta giunti in platea, i due si imbatteranno in Adriana ed Engin.

Deniz e Hakan si vedranno al locale, e qui parleranno di amore e sentimenti. Aslan, intanto, cercherà di avere un confronto con Nazli su quanto accaduto tra di loro, ma la donna continuerà a non avere alcuna intenzione di affrontare l'argomento.