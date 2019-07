Ci sono molte novità all'interno della soap opera dal titolo 'Bitter sweet-ingredienti d'amore' che, nel corso di questi mesi, ha dimostrato di essere un prodotto vincente. Gli spoiler rivelano che, nelle prossime puntate di 'Dolunay', Nazli (Ozge Gurel) dovrà fare i conti con nuovi ostacoli derivanti dalle intenzioni di Demet (Alara Bozbey). Quest'ultima sarà decisa a mettere i bastoni tra le ruote alla giovane cuoca che non si arrenderà di fronte alla mancanza di mezzi fondamentali per realizzare i sogni.

Pubblicità

Pubblicità

La decisione dello zio di Bulut per dichiarare amore alla Piran

La sorella di Asuman ringrazierà il padre per averle dato il denaro necessario ad avviare l'attività di ristorazione. Ferit sarà pronto per dichiarare l'amore nei confronti della dipendente e la ragazza ha iniziato un progetto con Manami, l'insegnante di giapponese che le ha proposto di aprire un ristorante. Il dottor Aslan, dopo il passare del tempo, vorrà entrare in possesso del 50% del locale in modo da dimostrare i sentimenti nei confronti di Nazli.

Pubblicità

Il dottor Aslan promette il proprio amore alla giovane cuoca

Lo zio di Bulut non vorrà rinunciare a stare al fianco della cuoca ma si creeranno molti colpi di scena rivelatisi fondamentali per cambiare lo sviluppo della vicenda. La situazione sembrerà precipitare nel momento in cui Ferit verrà a conoscenza di una verità inaspettata sul conto della sorella di Nazli. Si tratta di Asuman e l'Aslan si accorgerà che la ragazza ha dato a Hakan (Necip Memili) e Demet la fotografia del documento lasciato da Demir.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Si tratta dello scomparso padre di Bulut e questo particolare è stato determinante per permettere ai coniugi Onder di entrare in possesso della custodia del bambino.

Ferit pronto per compiere una scelta importante e le intenzioni di Demet

Ferit vivrà un momento di delusione dopo essere venuto a conoscenza di tale realtà e sarà vicino a compiere una scelta drastica. Il dottor Aslan penserà che la decisione più giusta sia quella di chiudere il ristorante ma le sue intenzioni verranno fermate dall'intervento tempestivo di Engin.

L'avvocato troverà il modo per far cambiare idea all'amico al quale consiglierà di non procedere in maniera drastica ma i pericoli non termineranno per lo zio di Bulut, importunato dalla presenza di Demet che avrà in mente un piano. La signora Onder si servirà dell'aiuto di Burak che farà da spia nel ristorante e cercherà di farsi assumere come cameriere da Nazli. Infine la moglie di Hakan ordinerà al complice uomo di far sabotare il pranzo giudicato da un famoso critico gastronomico, il cui giudizio è determinante per il successo del ristorante.