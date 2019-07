Le puntate de Il Segreto in onda su Canale 5 dall'8 al 12 luglio sanciranno l'ulteriore avvicinamento tra Elsa e il dottor Alvaro. Sebbene l'epidemia di varicella cominci a diminuire (le stesse Camelia e Marcela guariranno), i due collaboratori continueranno a lavorare all'ospedale da campo e si avvicineranno ulteriormente. Il fatto sarà notato da Isaac che, sollecitato da Antolina, comincerà a nutrire della forte gelosia nei confronti della coppia.

Non potrà certo credere che la sua ex sia interessata al denaro del medico, ma allo stesso tempo non riuscirà a sopportare che lei sia vicina ad un altro uomo. La questione subirà degli interessanti sviluppi nel corso dei prossimi mesi quando Antolina si intrometterà ulteriormente, scoprendo dei segreti sul passato di Alvaro. Apprenderà, infatti, che l'uomo ha avuto delle fidanzate ricche alle quali si è avvicinato solo per convenienza. Per tale ragione inizierà a ricattarlo, obbligandolo a compiere la sua mossa anche con Elsa.

Il Segreto anticipazioni: Elsa non ha mai perso l'eredità

Furba e attenta come pochi altri, nelle prossime puntate de Il Segreto Antolina terrà sotto controllo i movimenti di Alvaro Fernandez. Il medico, archiviata l'epidemia di varicella, chiederà ad Elsa di aiutarlo al dispensario e tra loro l'amicizia si farà sempre più stretta. La Laguna, infatti, arriverà a confessargli di non avere mai perso la sua eredità ma di avere mentito su di essa solo per non evitare ripercussioni da parte della sua storica rivale.

Nel frattempo, Fernandez riceverà la visita di alcuni loschi individui che gli chiederanno la restituzione di una lauta cifra di denaro. Tale incontro verrà notato da Antolina che scoprirà la verità sui trascorsi del medico: in passato ha sedotto alcune donne ricche solo per estorcere loro del denaro! Anche Elsa potrebbe dunque diventare per lui una facile preda, motivo per cui l'ex ancella cercherà di sfruttare la situazione a suo vantaggio.

Trame Il Segreto: Elsa ricatta Alvaro

Appreso che Alvaro non è la persona generosa che tutti credono, Antolina passerà alla fase del ricatto.

Le anticipazioni de Il Segreto rendono noto che lei metterà il medico di fronte ad un aut aut: dovrà conquistare Elsa e sposarla se non vorrà che i suoi intrighi del passato vengano pubblicamente svelati. In un primo momento, Fernandez rinvierà al mittente tale ricatto, rifiutando di stringere un patto con la donna. Poi, però, farà un passo indietro e chiederà alla terribile Antolina di incontrarsi segretamente nel bosco per trovare un accordo tra loro.

Alla fine, accetterà di sedurre Elsa nella speranza di poter sfruttare il suo denaro per pagare i vecchi debiti. La novità, però, non sfuggirà ad Isaac che deciderà di indagare sui trascorsi del suo rivale in amore, arrivando persino ad assumere un investigatore privato.