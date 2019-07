Le anticipazioni della longeva soap opera spagnola 'Il Segreto' svelano che, nelle prossime settimane, ci saranno dei colpi di scena importanti nella vita dei personaggi principali. Antolina continuerà ad essere opprimente nei confronti del marito e cercherà di coinvolgere nei suoi piani il medico Alvaro che si dirà stanco dell'atteggiamento della bionda. Il dottore si dimostrerà infastidito per essere ricattato in continuazione dalla moglie di Isaac (Ibrahim Al Shami), con l'intento di far strumentalizzare Elsa.

Antolina e Alvaro riusciranno a stringere un accordo, dopo che la donna si è resa conto del modo in cui si comporta il Fernandez. Quest'ultimo è noto per essere un cacciatore di dote e sarà interessato ad avvicinarsi alla Laguna con l'intento di entrare in possesso del patrimonio della ragazza. La signora Guerrero consiglierà ad Alvaro di aumentare il corteggiamento nei confronti di Elsa (Alejandra Meco), mentre il medico sarà chiamato a fare una proposta di matrimonio all'infermiera.

Il medico vuole convincere la Laguna a vendere la proprietà del padre

Il progetto di Antolina prevede che la Laguna debba allontanarsi dal paese di Puente Viejo con il futuro marito, in modo da essere distante da Isaac. Alvaro non avrà problemi a dimostrarsi d'accordo con le richieste della complice, ma finirà per cambiare idea senza dare un reale motivo. La Ramos perderà il controllo della calma e comincerà a scagliarsi contro il medico che sarà pronto a rispondere di fronte alle parole della moglie di Isaac.

Alvaro si impegnerà per convincere la Laguna a procedere con l'acquisto di un terreno e metterà in atto una strategia per trarre in inganno la ragazza.

Una lite tra i due complici

Si avvicinerà il giorno del matrimonio e il Fernandez farà una sorpresa inaspettata alla moglie dicendole di essere disposto a comprare un ampio territorio vicino a Puente Viejo.:il medico avrà intenzione di costruire in questo posto l'abitazione di famiglia, ma spiegherà alla futura moglie che il proprietario del terreno ha chiesto una cifra elevata.

Si tratta di un modo per spingere Elsa a procedere con la vendita della proprietà di Amancio, con la speranza che i soldi vengano reinvestiti per l'abitazione. L'unico interesse del medico sarà di appropriarsi del denaro e intratterrà molte conversazioni con l'acquirente di Elsa. Il comportamento del Fernandez provocherà la rabbia di Antolina che si sentirà tradita da questo atteggiamento e gli ordinerà di trovare una sistemazione lontano da Puente Viejo.

Alvaro troverà un modo per ricattare la bionda ricordandole le menzogne raccontate al marito riguardo alla gravidanza.