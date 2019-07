La felicità non dura mai a lungo nelle trame de Il Segreto, come purtroppo verrà confermato da un terribile avvenimento che coinvolgerà Julieta nelle puntate in onda da lunedì 22 a venerdì 26 luglio. A pochi giorni dalla nozze con Saul, la giovane finirà nelle grinfie di Eustaquio Molero, più che mai deciso a compiere la sua vendetta. E questa volta, la Uriarte si troverà a vivere un evento terribile che comprometterà seriamente la sua felicità.

Nel frattempo, alla villa terrà banco l'arrivo di Roberto, poco gradito da Donna Francisca per il colore della sua pelle. Anche Fernando non sarà affatto felice per questa nuova presenza e faticherà a nascondere la sua gelosia a causa della vicinanza tra l'uomo e Maria. Spazio anche all'amicizia sempre più forte tra Alvaro e Elsa che renderà necessario il chiarimento da parte di quest'ultima.

Il Segreto anticipazioni: Julieta viene violentata

Secondo quanto riportano le anticipazioni de Il Segreto della prossima settimana, Carmelo penserà che Eustaquio Molero e il figlio Lamberto non siano più un problema e, in accordo con Saul, toglierà la scorta a Julieta.

Ma si tratterà di un gravissimo errore. Quando la fresca sposina si recherà nel bosco per raccogliere alcuni ingredienti per una torta, i due individui si avvicineranno a lei con fare minaccioso e la violenteranno. Solo il pronto intervento di Carmelo e di Don Berengario riuscirà a salvare la giovane da guai anche peggiori: Leal ucciderà Eustaquio e successivamente sarà il sacerdote ad intervenire, freddando Lamberto mentre si appresterà a sparare contro il sindaco.

Alla fine, padre e figlio moriranno ma ciò comunque non basterà per riportare il sorriso in Julieta, distrutta per quanto accaduto. La moglie di Saul chiederà ai suoi salvatori di non rivelare a nessuno la violenza da lei subita. Poi Carmelo occulterà i due corpi e mentirà alla Guardia Civile dicendo che i due Molero sono fuggiti.

Trame Il Segreto 22-26 luglio: Fernando geloso di Roberto

Oltre all'ampio spazio dedicato alla violenza subita da Julieta, le anticipazioni de Il Segreto delle puntate in onda dal 22 al 26 luglio segnalano che Roberto verrà ospitato alla villa nonostante il parere contrario di Donna Francisca.

Quest'ultima non gradirà affatto il colore della pelle dell'amico di Maria e sarà ancor più arrabbiata quando vedrà la figlioccia così tanto vicina al suo amico (che Esperanza e Beltran chiameranno 'zio'). Anche Fernando faticherà ad accettare tale presenza e evidenzierà delle vere e proprie crisi di nervi, dimostrando di non essere cambiato come aveva voluto far credere. Alvaro confesserà ad Elsa di cominciare a provare dei sentimenti per lei e di avere il timore di innamorarsi.

Poi le racconterà i suoi trascorsi con Chiara, fidanzata morta suicida. La Laguna, a sua volta, metterà le cose in chiaro con il medico, dicendo di essere ancora innamorata di Isaac.