Alvaro Fernandez deciderà di stabilirsi definitivamente a Puente Viejo nel corso delle puntate de Il Segreto che andranno in onda su Canale 5 dal 29 luglio al 2 agosto. In tale periodo, infatti, il medico accetterà la proposta di Carmelo che gli chiederà di diventare il nuovo medico del paesino spagnolo. Ma il fatto porterà all'inevitabile opposizione di Antolina mentre Isaac tenterà di scoprire cosa nasconde il suo rivale in amore.

Nel frattempo, Julieta sarà sconvolta per la violenza subita ma rifiuterà di informare Saul dell'accaduto. Fé si troverà faccia a faccia con un uomo del suo passato, mentre alla villa la presenza di Fernando causerà la disapprovazione di Donna Francisca e Fernando. Quest'ultimo tenterà di mettere in difficoltà l'amico di Maria ma non raggiungerà il suo obiettivo.

Il Segreto anticipazioni: Alvaro è il nuovo medico del paese

Le anticipazioni de Il Segreto di fine luglio e inizio agosto confermano che Alvaro accetterà la proposta di Carmelo, diventando il dottore del paese.

Isaac sarà preoccupato per questa notizia, temendo di perdere per sempre Elsa che a sua volta inizierà a collaborare stabilmente al dispensario. Anche Antolina non sarà affatto felice di questa novità e si confronterà con Carmelo al quale chiederà di fare un passo indietro. Ma il sindaco non ascolterà la richiesta della pressante biondina. Alvaro chiederà proprio ad Isaac di effettuare qualche lavoro di ammodernamento al dispensario.

Dopo un rifiuto iniziale, il falegname accetterà e avrà così l'occasione di effettuare qualche piccola indagine sugli oggetti del rivale, trovando una borsa piena di gioielli. Julieta, dopo la violenza subita, vivrà un momento di grave crisi che Saul non riuscirà a giustificare. Nel frattempo, proseguiranno le indagini per capire se i Molero sono davvero fuggiti come rivelato da Carmelo e Don Berengario.

Trame Il Segreto: Faustino tormenta Fè

Proseguendo con le anticipazioni de Il Segreto della prossima settimana, Fé sarà sconvolta quando si troverà faccia a faccia con Faustino, l'alleato di don Vicente che lei aveva incontrato mentre si trovava nel postribolo per indagare su Nazaria. Il nuovo arrivato pretenderà la restituzione del denaro che Fè aveva sottratto prima di fuggire e sarà Mauricio a correre in suo aiuto, rendendosi disponibile al pagamento di tale debito.

La presenza di Roberto continuerà a non essere gradita a Donna Francisca, preoccupata nel vedere l'uomo tanto vicino a Maria e ai bambini. Il cubano, in effetti, confesserà alla Castaneda i suoi sentimenti anche se lei metterà le cose in chiaro con lui, rivelando di essere ancora innamorata di Gonzalo. Fernando, invece, fingerà di gradire l'arrivo del rivale e organizzerà una festa in suo onore alla villa.

Il suo obiettivo sarà di metterlo in difficoltà anche se esso non verrà raggiunto.