Le prossime puntate spagnole de Il Segreto sanciranno l'uscita di scena di Antolina, la dark lady che con la sua cattiveria e le sue macchinazioni ha causato enormi problemi a Isaac ed Elsa. Prima di arrivare al tragico epilogo, l'ex ancella tenterà di portare a termine la sua vendetta nei confronti della storica rivale, fingendo di essere cambiata. Nessuno crederà alle sue parole, dunque la donna sarà spinta a confessare i suoi crimini. Seguiranno dei momenti concitati con la fuga di Antolina, che tenterà un'ultima mossa contro l'ex marito.

Questa volta però sarà proprio il terribile personaggio ad avere la peggio con una drammatica caduta da un dirupo, che salvo clamorose sorprese dovrebbe determinare il suo addio dalle trame della telenovela.

Il Segreto anticipazioni spagnole: Antolina tenta di uccidere Isaac

Succose anticipazioni giungono dalle puntate spagnole de Il Segreto, nelle quali Antolina confesserà ad Elsa i suoi crimini pensando che lei stia per morire. Non potrà però sospettare che la sua ammissione verrà ascoltata anche da Isaac e dalla polizia, pronta all'arresto.

Ancora una volta però Antolina riuscirà a farla franca e a fuggire, in attesa di compiere la definitiva vendetta. Si nasconderà e osserverà la sua rivale mentre Isaac sarà molto preoccupato per le sorti di quest'ultima, chiedendole di trasferirsi per qualche tempo alla locanda di Matias e Marcela. Ma ormai la resa dei conti sarà vicina e dopo avere recuperato un'arma da fuoco la dark lady darà appuntamento all'ex marito in un luogo isolato: vorrà ottenere da lui del denaro, con la promessa che poi lascerà per sempre Puente Viejo.

La tragica fine di Antolina

Matias cercherà di convincere Isaac a non presentarsi all'incontro con Antolina, ma lui resterà fermo nella sua decisione, nella speranza di liberarsi di lei una volta per tutte. Stando alle anticipazioni de Il Segreto, però, si tratterà di una trappola: la dark lady si presenterà con una pistola in mano e tenterà di uccidere Isaac. Dalla colluttazione che ne conseguirà, lei avrà la peggio e cadrà in un burrone. Il falegname tenterà di raggiungerla per salvarla, dato che lei si incastrerà in una sporgenza.

Anziché assecondare l'aiuto proposto da Isaac, la donna tenterà di trascinarlo con sé per ucciderlo. A quel punto, il Guerrero la lascerà al suo triste destino e lei cadrà rovinosamente. Quanto accaduto verrà poi raccontato alle autorità che troveranno il corpo senza vita di Antolina e archivieranno il caso. Non ci sarà però il tempo per festeggiare, dato che la salute di Elsa avrà una ricaduta e sarà necessario il suo immediato ricovero in ospedale.

La Laguna chiederà all'amato di non accompagnarla: lui dovrà restare a Puente Viejo per seppellire Antolina mentre Consuelo si occuperà della sua convalescenza.