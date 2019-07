Le puntate spagnole de Il Segreto in onda dal 29 luglio al 2 agosto saranno ancora concentrate sul dramma affrontato dagli abitanti di Puente Viejo. Il paesino rischierà di essere inondato dalle acque e a nulla servirà la battaglia legale per evitare che ciò accada. Insieme a questa trama, terranno banco le dure terapie alle quali si sottoporrà Maria per riprendere l'uso delle gambe.

Gli aghi che utilizzerà l'infermiera Vilches cominceranno a dare i loro frutti, almeno fino a quando interverrà Fernando chiedendo di diminuire l'intensità delle cure.

Spazio alla partenza di Isaac ed Elsa mentre Don Anselmo farà ritorno a casa, incontrando subito la giovane Esther. Prudencio sarà deciso a realizzare il suo sogno d'amore con Lola alla quale chiederà di diventare sua moglie.

Il Segreto anticipazioni: Maria comincia a migliorare

Secondo quanto rivelano le anticipazioni de Il Segreto della prossima settimana, Maria sarà pronta a tutto per riprendere l'uso delle gambe e accetterà la terapia innovativa proposta dall'infermiera Vilches attraverso l'uso di aghi.

Le due donne si prometteranno di non rivelare a nessuno questa novità ma Fernando le sorprenderà proprio durante un momento dolorosissimo. Tuttavia, la Castaneda resterà ferma nell'idea di procedere, dato che per la prima volta dopo l'incidente comincerà a sentire la sensibilità alle gambe.

Il Mesia darà il suo benestare a continuare ma, di nascosto, obbligherà Vilches a cambiare metodo, evitando gli aghi.

Tale novità non piacerà affatto a Maria, costretta a fare un passo indietro nei suoi miglioramenti. L'intromissione di Fernando sarà evidente anche nei problemi di Puente Viejo con il sottosegretario García-Morales. Si vedrà, infatti, quest'ultimo baciare di nascosto una foto di Maria Elena, la defunta moglie del Mesia. Nel frattempo, gli abitanti del paese continueranno a lottare per evitare di perdere le loro proprietà ma ogni loro tentativo resterà vano.

Prudencio e Lola presto sposi

Proseguendo con le succose anticipazioni de Il Segreto relative alle puntate in onda dal 29 luglio al 2 agosto, Isaac ed Elsa lasceranno definitivamente Puente Viejo. Don Anselmo, invece, vi farà ritorno dopo una lunga assenza e al suo ritorno a casa incontrerà subito Esther, la figlia di Don Berengario. Quest'ultimo, pressato da Dolores con i suoi pettegolezzi, ammetterà pubblicamente il suo legame con la giovane.

Dopo avere chiarito le ragioni dell'omicidio commesso da Lola, Prudencio sarà deciso a realizzare il suo sogno d'amore con la giovane. Per tale ragione deciderà di affrontare Donna Francisca, affermando di non essere interessato alla sua opposizione. Successivamente, si recherà da Lola e le chiederà di sposarlo, ottenendo dalla giovane una risposta affermativa.