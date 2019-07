Le anticipazioni de Il Segreto relative alle puntate spagnole saranno caratterizzate da interessanti novità riguardanti una delle coppie più amate del momento: Prudencio e Lola. Quest'ultima, interpretata dall'attrice Lucia Margó, è un personaggio ancora inedito in Italia ma il suo arrivo sancirà un'incredibile cambiamento nella vita del fratello di Saul. Archiviato definitivamente il suo interesse per Julieta, Samuel perderà la testa per Lola, salvo poi rendersi conto che la giovane non è stata sincera con lui, nascondendogli il suo legame con Donna Francisca.

La ricca signora, che teneva in pugno Lola a causa di un omicidio da lei commesso in passato, l'aveva obbligata a conquistare Prudencio anche se non aveva fatto i conti con i veri sentimenti che i due giovani hanno davvero cominciato a provare l'uno per l'altro. Non appena scoperta la verità, il fratello di Saul non ha più voluto saperne dell'amata anche se nelle prossime puntate apprenderà qualcosa che cambierà completamente il suo punto di vista, aprendogli gli occhi sui suoi sentimenti.

Il Segreto anticipazioni: Lola ha ucciso per difendere la sorella

Per mesi Donna Francisca ha tenuto in pugno Lola, sfruttando a suo vantaggio l'omicidio da lei commesso. Ma stando alle anticipazioni spagnole de Il Segreto, la situazione sarà destinata a cambiare. Prudencio, che non aveva più voluto avere contatti con la giovane dopo avere scoperto il suo legame con la Montenegro, apprenderà la verità sull'omicidio da lei commesso.

Donna Francisca l'aveva definita un'assassina, arrivando persino ad ipotizzare che in futuro potrebbe potuto colpire ancora, ma le sue parole verranno prontamente negate da Ana, la sorella di Lola. Quest'ultima tenterà in ogni modo di nascondere il passato, cercando di non rispondere alle domande del giovane, ma alla fine si lascerà sfuggire che la sorella l'ha liberata dall'inferno in cui si trovava a causa del padre.

Puntate spagnole Il Segreto: Prudencio ama Lola

Le parole di Ana metteranno in allarme Prudencio che cercherà di ottenere maggiori chiarimenti da Lola sul suo passato. Le anticipazioni de Il Segreto confermano che il giovane porrà ulteriori domande all'amata, provando a capire le dinamiche che l'avevano spinta a commettere l'omicidio di cui aveva parlato Donna Francisca. Ma, quanto meno nelle puntate in onda fino al 26 luglio, lei non darà le risposte desiderate, nascondendo i dettagli di quel terribile avvenimento.

Quanto appreso basterà comunque per aprire gli occhi a Prudencio in merito ai suoi sentimenti e a spingerlo a confessare a Lola di essere ancora innamorato di lei, nonostante gli intrighi commessi alle loro spalle dalla Montenegro.