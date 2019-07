Novità in vista per tutti gli appassionati della soap opera spagnola Il Segreto, che prosegue con successo la messa in onda su Canale 5. Quest'anno, a differenza delle annate precedenti quando la soap veniva 'spremuta come un limone' da Mediaset in tutte le fasce orarie, si è optato per la sospensione durante il caldo mese di agosto, proprio come accade con un'altra soap opera molto amata e seguita dal pubblico: Beautiful.

Il Segreto: da lunedì 5 agosto inizia la pausa estiva

E così le anticipazioni che arrivano dalla Guida Tv Mediaset rivelano che a partire dal prossimo lunedì 5 agosto, la soap opera Il Segreto risulta sospesa dalla programmazione della rete ammiraglia così da evitare che il pubblico possa perdersi degli episodi importanti nelle settimane in cui ci sarà il boom delle vacanze estive.

Una scelta dovuta anche al fatto che lo scorso anno, durante il mese di agosto, quando la soap spagnola venne trasferita nella fascia oraria del preserale di Canale 5 per fare da traino al Tg5, ottenne un vero e proprio crollo di spettatori, arrivando a toccare anche il 10% di share.

Quest'anno, invece, Mediaset non soltanto ha deciso di preservare Il Segreto dalla follia del preserale, lasciando in onda il game show Caduta Libera di Gerry Scotti, ma ha addirittura deciso di sospendere la serie nelle settimane più calde del mese estivo per eccellenza.

E così da lunedì 5 agosto salterà l'appuntamento con Il Segreto che rivedremo in onda nuovamente a partire dal prossimo 26 agosto, con le nuove puntate in prima visione assoluta che si preannunciano ricchissime di colpi di scena. Dal prossimo lunedì, come vi dicevamo, risulta sospesa anche la soap Beautiful, le quali verranno sostituite dalle 13.40 da un doppio episodio di Una Vita e a seguire dalle 14.45 da una doppia puntata della soap Bitter Sweet - Ingredienti d'amore.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv Il Segreto

Nuovi spoiler sulle trame de Il Segreto: previsto un nuovo salto temporale nella soap

Ma cosa succederà nelle prossime puntate de Il Segreto che vedremo in onda prossimamente su Canale 5? Le anticipazioni di queste ultime ore che arrivano dalla Spagna rivelano che ci sarà un nuovo salto temporale in vista dell'inizio della dodicesima stagione della soap opera con protagonista Donna Francisca.

Tra i volti 'storici' della soap avremo modo di rivedere la perfida signora di Puente Viejo ma anche Raimundo, la famiglia Miranar, Matias e Mauricio.

Tra questi, però, non figurano i nomi di Maria e Fernando: a quanto pare, infatti, i due protagonisti della soap potrebbero ben presto uscire di scena e quindi abbandonare definitivamente il cast. Non mancheranno, però, i nuovi personaggi che conosceremo nel corso dei prossimi mesi di messa in onda.