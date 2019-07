Tante novità bollono in pentola per la prossima stagione televisiva del gruppo Rai. I nuovi palinsesti, che saranno presentati agli inserzionisti pubblicitari il prossimo 9 luglio, pullulano di nuovi programmi, ma anche di graditi ritorni e di riconferme. Tra i volti noti che rivedremo sulla rete ammiraglia vi segnaliamo Mara Venier, che ritroveremo al timone di Domenica In, ma anche Elisa Isoardi, che condurrà una nuova edizione de La prova del cuoco, seppur in versione più breve rispetto allo scorso anno. E poi, ancora, assisteremo al ritorno in video di Lorella Cuccarini e a quello dell'amatissimo e inimitabile Fiorello.

Pubblicità

Pubblicità

I palinsesti Rai dell'autunno 2019-2020: fuori la Clerici

Le anticipazioni sui palinsesti Rai della stagione tv 2019-2020 rivelano che quest'anno La prova del cuoco andrà in onda in versione ridotta e non partirà più alle 11.30 così come è successo lo scorso anno. Il cooking show condotto da Elisa Isoardi prenderà il via alle ore 12, tornando così all'orario storico delle precedenti edizioni condotte da Antonella Clerici, che quest'anno è rimasta senza un programma da condurre in prima serata.

Pubblicità

Al momento, infatti, per la bionda conduttrice di Rai 1 non sono previste nuove trasmissioni all'orizzonte: la Rai ha fatto sapere che non ci sarà una terza stagione di Sanremo Young, il baby talent di discreto successo in onda subito dopo la storica kermesse musicale. E così, per lei, si parla di una stagione televisiva senza impegni in prime time, anche se tutto potrebbe accadere in corso d'opera.

Di sicuro, invece, tornerà Mara Venier che quest'anno raddoppierà il suo impegno con la tv di Stato.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv

Dal prossimo settembre, infatti, la conduttrice veneta sarà al timone di una nuova stagione di Domenica In e poi da metà dicembre ritornerà anche in prima serata su Rai 1, alla conduzione di un nuovo people show che si baserà sugli incontri tra le persone. Una nuova scommessa per Mara, ormai tornata ad essere uno dei volti di punta della televisione di Stato.

Il ritorno di Lorella Cuccarini: sarà la nuova conduttrice de La vita in diretta

Nella stagione tv 2019-2020 tornerà anche un altro volto noto del piccolo schermo: parliamo di Lorella Cuccarini, la showgirl e conduttrice che ritroveremo al timone de La vita in diretta al fianco del giornalista Alberto Matano.

La Cuccarini, inoltre, da metà agosto approderà anche in prime time alla conduzione di quattro appuntamenti speciali di Linea Verde con Angelo Mellone.

Occhi puntati anche sul ritorno di Fiorello, che dall'autunno condurrà uno show in onda nella fascia oraria dell'access prime time. Per quanto riguarda, invece, il Festival di Sanremo 2020 si fanno sempre più insistenti le voci dell'arrivo di Amadeus sul palco dell'Ariston, il quale potrebbe essere affiancato da Diletta Leotta.