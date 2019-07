Continua la programmazione estiva di Rete 4 e con lei anche la messa in onda di una delle soap opera più longeve e amate della televisione italiana, "Tempesta D'amore". Sono state rese note, infatti, le nuove anticipazioni settimanali della soap che si riferiscono alle puntate che andranno in onda in Italia dal 7 al 13 luglio. Questa settimana, al Furstenhof, ci sarà l'inizio del processo di Christoph, la decisione di Denise di dimenticare Joshua per un altro uomo e l'abbandono del tetto coniugale da parte di Eva.

La parte mancante del dipinto

Le anticipazioni di "Tempesta D'amore" ci segnalano che Xenia e Christoph decideranno di ritornare ad essere una coppia, nonostante l'incredulità dei loro figli. Dopo aver avuto una lunga conversazione con Hildegard, Werner trascorrerà molto tempo a pensare a Poppy, facendola apparire dal nulla. Denise scoprirà un mistero all'interno del dipinto che sta restaurando e chiederà aiuto a Joshua per risolvere l'enigma. Natascha baderà per qualche tempo alla piccola Felicitas, sviluppando un inatteso istinto materno.

Denise cercherà la parte mancante del dipinto insieme a Joshua, rendendosi conto di essere veramente innamorata di lui pur non essendo ricambiata. Il giovane, infatti, non solo non la ama ma cercherà di aiutarla anche a trovare un altro ragazzo che la ami. Natascha consiglierà a Paul di organizzare una cerimonia di addio per superare il dolore della perdita della sua bambina.

Xenia e Christoph si sposano

Tobias si troverà in enormi difficoltà: verrà aiutato da Annabella che sfrutterà questo suo momento di debolezza per metterlo contro Boris.

Il processo contro Christoph avrà inizio e a Robert verrà la brillante idea di testimoniare il falso per incastrarlo. Per dimenticare Joshua, Denise accetterà di uscire con un altro ragazzo ma l'appuntamento non andrà nel migliore dei modi. Boris temerà che la sua relazione con Tobias non sia destinata a durare. Nel corso del processo contro Christoph, Robert si recherà in tribunale e sarà chiamato al banco degli imputati per testimoniare. André si dedicherà al dating online e deciderà di uscire con una donna conosciuta su un sito senza sapere che, alla fine, si rivelerà essere una sua vecchia conoscenza.

Christoph e Xenia si sposeranno di nuovo, sancendo ufficialmente il loro ritorno di fiamma. Denise e Boris decideranno di dimenticare le loro pene d'amore, recandosi ad un'allegra serata di Karaoke. André cercherà di flirtare con Tina per poi fare la conoscenza di una donna di nome Cornelia. Xenia testimonierà nel processo contro Christoph, facendolo quasi condannare dal giudice. Dopo aver scoperto la testimonianza falsa di Robert, Eva deciderà di abbandonare il tetto coniugale per trasferirsi dai Sonnbichler.

Natascha si sentirà umiliata quando verrà scambiata per la nonna di Felicitas invece che per la madre.