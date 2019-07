Arrivano le nuovissime anticipazioni della soap opera tedesca "Tempesta D'amore", meglio conosciuta in patria con il titolo di "Sturm der Liebe". Le trame di cui ci occuperemo si riferiscono agli episodi che andranno in onda in Italia dal 29 luglio al 3 agosto, tutti i giorni a partire dalle 20:50 su Rete 4. Le vicende di questa settimana gireranno tutte intorno al rapimento di Denise e Joshua da parte di Xenia, alle vicissitudine di André al Furstenhof e alla nuova proposta di lavoro che riceverà Paul.

Joshua affronterà Xenia

Le anticipazioni di "Tempesta D'amore" ci segnalano che Joshua rimarrà sconvolto alla notizia del ritrovamento del corpo senza vita di Henning. Christoph inizierà ad assumere un atteggiamento troppo gentile nei confronti di Robert, spiazzando l'albergatore. Joshua chiederà aiuto ad un amico per scoprire l'identità della persona che era con suo padre, nel bosco, la notte in cui morì.

Fatto ciò, si renderà conto che ad uccidere suo padre potrebbe essere stata Xenia e deciderà di affrontarla per farla confessare. Molto presto però, Joshua si renderà conto che la donna non ha nessuna voglia di confessare l'omicidio di Henning, anzi e più che determinata a sbarazzarsi anche di lui. Poco dopo, infatti, Xenia sparerà a Joshua, ma mancherà il bersaglio colpendo per sbaglio Denise. Resasi conto della gravità di ciò che ha fatto, la donna rinchiuderà Denise e Joshua in un furgone e fuggirà senza prestare nessun soccorso alla figlia sanguinante.

Non essendoci stanze libere in hotel, André deciderà di trascorrere la notte nella sala fitness del Furstenhof. Non riuscendo a rintracciare né Joshua né sua sorella, Annabelle si convincerà che i due le stanno nascondendo qualcosa.

Christoph e Werner collaboreranno per salvare Denise e Joshua

Paul scoprirà di essere stato accettato in un corso di formazione per fisioterapisti e lo comunicherà a Romy.

Christoph e Werner scopriranno che Joshua e Denise stanno vivendo una situazione pericolosa e decideranno di collaborare per salvarli. Natascha e Michael si renderanno conto di non essere stati molto gentili con Andrè e decideranno di chiedergli scusa. Resosi conto della gravità delle condizioni di Denise, Joshua cercherà di fare il possibile per tenerla in vita. La giovane, nel frattempo, entrerà in uno stato di semi coscienza in cui finirà per sognare ad occhi aperti.

Dopo aver sparato a Denise, Xenia deciderà di non fuggire dal Furstenhof ma di ritornare in hotel per affrontare Christoph una volta per tutte. Fabien si renderà conto di non riuscire a terminare la sua tesina in tempo e chiederà aiuto a Paul. Quest'ultimo si offrirà di aiutarlo, offrendogli una soluzione molto semplice da attuare ma illegale.