Nella prossima puntata di Temptation Island, in onda lunedì, assisteremo a degli inaspettati colpi di scena. Dopo che Arcangelo Bianco e Nunzia Sansone hanno deciso di separarsi, altre due coppie, molto probabilmente, s'incontreranno al noto falò per decidere le sorti della loro relazione. Si tratta in particoalre di Andrea Filomena e Jessica Battistello e di David Scarantino e Cristina Incorvaia.

Per quanto riguarda la prima coppia, Andrea chiederà di incontrare la fidanzata Jessica, che ormai sembra fin troppo presa dal tentatore Alessandro.

David, invece, chiederà alla redazione di vedere Cristina per via del suo recente atteggiamento nei confronti del tentatore Sammy, nel tentativo di risolvere la situazione.

Anche altre coppie attraverseranno un periodo di crisi, in particolare Vittorio e Katia. Quest'ultima si metterà a piangere e si sfogherà con gli altri tentatori.

Temptation Anticipazioni: Andrea chiede il confronto con Jessica

Non è la prima volta che Andrea Filomena chiede un incontro con la fidanzata Jessica.

La prima volta è successo durante la prima puntata dello show di Mediaset.

La ragazza, da subito, aveva perso la testa per il tentatore Alessandro e aveva rifiutato il confronto con il fidanzato poichè convinta di avere bisogno di altro tempo per mettersi alla prova. Ciò nonostante, nella precedente puntata, Andrea ha visionato dei video dove Jessica e Alessandro sono sempre più vicini, mandandolo su tutte le furie e chiedendo nuovamente un incontro con la ragazza.

Stando alle anticipazioni che trapelano sul web, questa volta Jessica accetterà la richiesta del fidanzato, ma non sappiamo ancora come reagirà Andrea nei confronti della ragazza. Alcuni rumors sostengono che la coppia non si lascerà, risolvendo una faccenda che persiste già dalla prima puntata.

Temptation Island: David stanco di Cristina

Anche un'altra coppia s'incontrerà al falò durante la quarta puntata di Temptation Island. David, stanco di vedere Cristina sempre in compagnia del tentatore Sammy, chiederà un incontro con la ragazza per avere chiarimenti.

Stando alle indiscrezioni che circolano sul web, pare che la loro storia sia ormai giunta al termine.

Per quanto riguarda Katia e Vittorio, invece, la ragazza andrà in crisi quando vedrà un video di lui in compagnia della tentatrice Vanessa. La ragazza non riuscirà a trattenersi e, in lacrime, si sfogherà con gli altri tentatori. Situazione difficile anche per Ilaria Teolis, sconvolta dopo aver scoperto che il suo fidanzato Massimo Colantoni è stato "tentato" da Elena.

Nicola, infine, sarà deluso dalla fidanzata Sabrina per essersi avvicinata fin troppo al tentatore Giulio Raselli, ex corteggiatore di Giulia Cavaglià a Uomini e Donne.