Lunedì 15 luglio in prime time su Canale 5 si rinnoverà l'appuntamento con la quarta puntata di Temptation Island, il fortunato reality show delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia, che si sta avviando verso le battute finali di questa fortunata edizione. Una puntata che si preannuncia decisamente scoppiettante, dato che sarà caratterizzata da ben due confronti al falò finale per due delle coppie che si stanno mettendo in gioco in questa stagione. Occhi puntati anche su Katia, la quale scoppierà in lacrime.

Pubblicità

Pubblicità

La quarta puntata di Temptation Island: Andrea vuole rivedere subito Jessica e chiede un altro falò

Nel dettaglio, le anticipazioni sulla quarta puntata di Temptation Island del 15 luglio rivelano che per Andrea e Jessica arriverà il momento della resa dei conti finale. Il ragazzo, infatti, sarà a dir poco furioso di fronte all'ennesimo filmato che gli verrà mostrato da parte di Filippo Bisciglia e che riguarda la sua fidanzata, la quale continua a darsi da fare con il tentatore Alessandro.

Pubblicità

Il filmato che guarderà in puntata lunedì sera, sarà la goccia che farà traboccare il vaso, dato che Andrea chiederà subito a Filippo di poter vedere la sua fidanzata e quindi chiederà un confronto finale al falò. Per Andrea si tratta della seconda richiesta che fa alla sua fidanzata nel giro di poche settimane, dato che già durante la prima puntata il ragazzo aveva chiesto a Filippo di poterla rivedere subito e quindi di mettere in chiaro le cose. Cosa accadrà in questo quarto appuntamento? Jessica accetterà la richiesta del falò finale oppure no?

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv Temptation Island

Ci sarà un secondo falò anticipato nella puntata di Temptation del 15 luglio

Dal video-promo delle anticipazioni di questa quarta puntata di Temptation Island, inoltre, è stato annunciato che ci sarà anche una seconda coppia che chiederà il falò in anticipo. Chi sono i protagonisti di questo secondo confronto, però, non sono stati svelati, ma non si esclude che possa trattarsi della coppia composta da David e Cristina.

Il flirt tra l'ex dama di Uomini e donne over e il sexy tentatore Sammy, ha infastidito non poco il cavaliere che potrebbe volerla rivedere al più presto.

E poi ancora le anticipazioni sulla puntata del 15 luglio anticipano che assisteremo anche al crollo psicologico della bella Katia, la quale dopo aver mostrato la sua 'corazza', questa settimana si lascerà andare ad un pianto disperato all'interno del villaggio, ripensando a tutto quello che è accaduto nel corso di queste settimane e anche al comportamento decisamente libertino del suo fidanzato che si è messo in gioco, lasciandosi corteggiare dalle tentatrici che gli girano intorno.