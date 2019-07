L'appuntamento con Temptation Island tornerà in onda questo lunedì 22 luglio in prime time su Canale 5, quando verrà trasmessa la quinta e penultima puntata di questa scoppiettante edizione che sta riscuotendo un grandissimo successo di pubblico. Le anticipazioni su quello che succederà in questa penultima puntata del reality show rivelano che per le tre coppie che sono rimaste in gara arriverà il momento degli ultimi falò, durante i quali verranno messi nuovamente a dura prova e potranno così maturare una decisione circa il confronto finale previsto per la prossima settimana nell'ultima puntata del programma Mediaset.

Temptation Island, le anticipazioni della quinta puntata di domani 22 luglio

Nel dettaglio, le anticipazioni sulla quinta puntata di Temptation Island rivelano che sarà un appuntamento a dir poco scoppiettante, dove i falò in programma si preannunciano densi di colpi di scena.

Occhi puntati in primis sulla bella Sabrina, la quale dovrà fare i conti con dei nuovi filmati che riguardano il suo fidanzato Nicola e che potrebbero lasciarle l'amaro in bocca.

La ragazza, infatti, nel momento in cui si troverà al cospetto delle nuove immagini che le verranno mostrate da Filippo Bisciglia non riuscirà a trattenere le lacrime e si lascerà andare ad un pianto liberatorio. Un gesto che colpirà molto, dato che in questo modo Sabrina dimostrerà di tenerci ancora al suo fidanzato e di essere provata dal comportamento che sta avendo all'interno del villaggio delle tentazioni, anche se lei stessa in un primo momento non è stata rispettosa al massimo nei confronti di Nicola, che successivamente si è 'svegliato' e ha deciso di voltare pagina.

Katia sbotta contro il fidanzato Vittorio: 'Lasciami'

Le anticipazioni sulla puntata di Temptation Island che andrà in onda lunedì 22 luglio, inoltre, rivelano che verrà dato grande spazio anche alle novità che riguardano il rapporto tra Katia e il suo fidanzato Vittorio. Anche in questo caso, le immagini che le verranno fatte vedere da Filippo non piaceranno per nulla alla fidanzata, la quale sbotterà duramente contro Vittorio, urlando 'lasciami'.

Ovviamente, per scoprire cosa ha fatto Vittorio nel villaggio delle tentazioni bisognerà attendere lunedì sera, ma non si esclude che il ragazzo possa aver avuto un atteggiamento fin troppo libertino che abbia suscitato la reazione negativa da parte della sua fidanzata, che già la scorsa settimana era scoppiata in lacrime.

Per chi non potrà seguire questa quinta puntata in prima visione su Canale 5, si ricorda che la replica del reality sarà trasmessa martedì sera in prima serata sul canale La 5.